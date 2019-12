Les blessés de retour

Les Vert et Noir ont repris dans une excellente ambiance le chemin des entraînements dans l’après-midi d’avant-hier, au stade de l’Unité maghrébine, en prévision du rendez-vous de samedi prochain à domicile contre l’USM Annaba (14e journée). Il faut dire que la dernière qualification en Coupe des camarades du portier Bencherif avait fini par baisser la tension générée auparavant par le revers de l’équipe subi en Championnat contre l’USMH.

Désormais, le groupe n’a d’yeux que pour la rencontre de ce samedi, qui aura lieu à domicile contre la formation annabie avec un seul mot d’ordre : confirmer le récent résultat positif en Coupe pour permettre au MOB de gagner quelques places, au classement général. Surtout quand on sait que le groupe s’est complété cette semaine avec le retour de quelques éléments blessés et non des moindres, à l’image de Boulediab, Naâs et Ouali, alors que Boussalem, dispensé avant le dernier match de Dame Coupe, contre le DRBB, en raison du décès de son père, n’a toujours pas repris les entraînements.

Pour sa part, le coach en chef, Abdelkrim Latrèche, qui est en train de préparer son commando pour cette rencontre, doit certainement se réjouir du retour des blessés, vu leur importante eu sein de l’équipe. Autre élément qui joue en leur faveur, c’est le fait que le premier responsable de la barre technique n’ait pas pris de gants pour critiquer la prestation de certains joueurs contre le DRB Baraki. A cet effet, on s’attend que Latrèche apporte des changements profonds à son équipe face à l’USMA, et ce dans l’espoir de la mener vers le succès. Dans ce sens, le technicien béjaoui a certainement mis à profit le match amical d’hier après-midi contre l’O Akbou pour se faire une idée sur le onze qui croisera le fer avec les Annabis.

B. O.