Les Canaris dès ce soir à Constantine

Après plusieurs journées de préparation, la JSK ralliera la ville de Constantine, ce soir, par avion, en prévision du mach qui l’opposera aux Sanafir, programmé pour demain soir, au stade Hamlaoui. Un match entrant dans le cadre de la 8e journée du Championnat de la Ligue une Mobilis. Le départ de la délégation kabyle est prévu à 18h30 à partir de l’aéroport d’Alger. Une fois sur les lieux, les coéquipiers de Bencherifa seront hébergés à l’hôtel Panoramique, où ils passeront la nuit, sachant qu’ils joueront le lendemain soir devant les gars du CSC. En outre, une grande concentration est constatée chez les Jaune et Vert, qui veulent réagir et se racheter après le dernier revers essuyé face à l’ASO, lors de la précédente journée. «La défaite concédée devant les gars de Chlef nous a fait très mal.

Certes, on a joué avec la ferme intention de gagner mais on est passés à côté de la plaque. Cependant, on doit tout faire pour enregistrer un bon résultat et se racheter, lors de la prochaine journée», a déclaré Belaili. Il est à rappeler que l’équipe se déplacera à Constantine sans l’attaquant Juma pour cause de blessure. D’autre part, le retour des blessés, dont Hamroun et Tizi Bouali, a soulagé le coach, qui aura plusieurs choix et utilisera toutes ses cartes gagnantes pour former son onze. Très déçu par la dernière prestation de ses poulains contre l’ASO, il attend une belle réaction de leur part demain soir. A cet effet, Hubert Velud n’a pas cessé d’orienter ses joueurs, tout en les motivant pour ce rendez-vous décisif. De leur côté, les Jaune et Vert ne parlent que de ce match et de la nécessité d’enregistrer un bon résultat. Sachant pertinemment qu’une autre déconvenue est strictement interdite, les camarades de Bencherifa comptent faire le maximum pour battre leur adversaire du jour afin de retrouver la sérénité. C’est aussi le souhait de tous les amoureux de la JSK, qui attendent cette rencontre avec impatience.

Le classico MCA – JSK fixé pour le 9 novembre

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé les dates des deux prochaines journées du Championnat, soient les 9e et 10e. Ainsi, elles se joueront, respectivement, le 30 octobre et le 9 novembre prochains. La JSK aura comme adversaires l’ASAM, le mercredi le 30 octobre, et le MCA, le samedi 9 novembre dans le grand Clasico. Une chose est sûre, les Canaris comptent glaner le maximum de points pour terminer la première phase du Championnat dans une position confortable. Par ailleurs, le club kabyle a procédé à l’installation de la Cellule des recrutements, en prévision du prochain mercato qui débutera le 16 décembre prochain. Une cellule composée du coach Velud, de son adjoint Karouf, du coordinateur de club Kamel Marek, du responsable des jeunes catégories Chay et de Samir Djouder. Hubert Velud insiste beaucoup auprès des dirigeants pour faire un recrutement de qualité et ces derniers comptent faire de leur mieux pour répondre favorablement à ses exigences.

M. L.