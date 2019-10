Les Canaris en conquérants

La JSK affrontera l’ASO Chlef, ce soir à partir de 17h45, au stade Boumezrag, dans le cadre de la mise à jour du calendrier de la 4e journée de la Ligue 1. Un match prometteur entre deux équipes qui ont besoin de la victoire, en dépit du fait que leurs objectifs soient différents cette saison. Si l’ASO est décidée à se racheter, après sa défaite à domicile face à l’USMBA, les Jaune et Vert veulent, quant à eux, surprendre leur adversaire et enchaîner avec une deuxième victoire. Ayant pour objectif le titre, ils aspirent à empocher les points de ce match, malgré le fait que leur tâche ne soit pas une simple formalité. «Ce match devant l’ASO est très important pour nous pour la suite du parcours.

On le prépare convenablement, car on vise un bon résultat. Certes, il sera difficile, car nous aurons en face une bonne équipe, mais nous allons tout faire pour gagner. Un autre succès nous permettra de confirmer le dernier réalisé face à l’ESS. En tout cas, on fera tout pour revenir avec un résultat probant afin de satisfaire nos supporters», a déclaré le capitaine Bencherifa. Côté effectif, l’attaquant Rezki Hamroun et le défenseur Tizi Bouali sont out pour cette partie, car ils sont blessés. Il en est de même pour Juma. Cependant, le milieu de terrain Abdessamad Bounoua est rétabli de sa blessure et sera prêt le jour J, après avoir raté le précédent match.

Pour sa part, le coach Hubert Velud compte utiliser toute ses cartes gagnantes, au cours de cette rencontre. D’ailleurs, il aura plusieurs choix pour composer son onze, sachant que la majorité des cadres de son équipe seront disponibles. Son objectif est de battre l’ASO et prendre la première place, ce qui est le souhait des amoureux de la JSK qui attendent cette rencontre avec impatience. A noter que la délégation kabyle a rallié la ville de Chlef avant-hier soir, en prévision du match de cet après-midi. Une séance d’entraînement était programmée pour hier par Velud, soit la dernière avant le match. Le staff technique et les dirigeants, eux, ont tout fait pour mettre les coéquipiers de Bencherifa dans de bonnes conditions. Pour leur part, les Jaune et Vert sont concentrés sur leur sujet, eux dont le seul mot d’ordre est la victoire pour augmenter leur capital point et préparer les prochains matchs avec un moral au beau fixe. La LFP a programmé trois autres matchs en retard pour cet après-midi dont le derby algérois entre le MCA et l’USMA au stade du 5 juillet à partir de 17h45. Le match JS Saoura – Paradou AC aura lieu stade 20 Août de Bechar, alors que la rencontre CR Bélouizdad – US Biskra est programmée au stade du 20 Août à Alger.

M. L.

Le programme

ASO Chlef – JS Kabylie

MC Alger – USM Alger

JS Saoura – Paradou AC

CR Belouizdad – US Biskra