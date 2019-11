Les Canaris pour la confirmation

Après sa large victoire lors du classico face au MCA (0 – 3), la JSK aura à cœur de confirmer cet après-midi contre la JS Saoura. Après plus d’une semaine de préparation, la JSK recevra la JSS, cet après-midi à 16h au stade du 1er novembre, à huis clos, pour le compte de la 11ème journée du championnat de ligue 1. Un match très important pour les Kabyles qui prétendent toujours à jouer le titre cette saison. Après sa victoire lors du classico face au MCA lors de la précédente journée au stade du 5 juillet, le club kabyle a l’intention de battre la JSS, une équipe qui occupe la quatrième place avec 17 points.

«Le match face à la JSS est très important pour nous pour la suite du parcours. Après notre victoire face au MCA lors de la précédente journée, on veut battre la JSS pour confirmer notre bonne santé. Le match sera certes difficile, face à un adversaire qui fera tout pour nous piéger, mais nous sommes déterminés à renforcer notre capital point. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et ferons tout pour réaliser un résultat positif et satisfaire nos supporters», a déclaré le portier Benbot. Côté effectif, plusieurs joueurs de la JSK ne seront pas concernés par ce match. Le défenseur Bencherifa est out pour blessure aux adducteurs qu’il a contractée jeudi.

Pour le défenseur et capitaine d’équipe, Nabil Saâdou, il est suspendu pour ce match pour cumul de cartons. Quant à la décision de la participation de Hamroun, elle devait être prise hier soir. De plus, le portier Salhi et le milieu de terrain Malik Raiah ne sont pas non plus convoqués pour la confrontation d’aujourd’hui. Néanmoins, l’entraîneur Hubert Velud dispose d’autres cartes pour affronter le représentant du sud. En prévision du match de cet après-midi, les Kabyles ont effectué leur dernière séance d’entraînement au stade d’Azazga. Le coach Velud et ses collaborateurs ont apporté les derniers réglages au groupe. Pour le regroupement, les coéquipiers de Addadi ont effectué leur mise au vert à l’hôtel Thaghzouth situé à Oued Aisssi. Les dirigeants de la JSK ont tout fait pour assurer la plus grande concentration aux joueurs.

M. L.