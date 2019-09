Les Canaris pour la confirmation

La JSK recevra le CRB ce soir à partir de 17h45 au stade du 1er Novembre pour le compte de la 5e journée du championnat de la Ligue 1. Le moins que l’ont puisse dire c’est que la rencontre sera très difficile entre deux clubs qui prétendent à jouer les premiers rôles cette saison. Se trouvant dans la même position avec la JSK avec 7 points, le CRB se déplacera à Tizi Ouzou avec la ferme intention de piéger les Canaris et revenir avec un bon résultat.

Cependant, les Jaune et Vert ne jurent que par la victoire pour que le CRB soit leur prochaine victime après une belle série enregistrée pour le moment en championnat et en ligue des champions. «J’ai mon idée sur le CRB et j’ai visionné certains vidéos des matchs que notre adversaire a joué, notamment celui de la coupe d’Afrique face aux Pyramids d’Égypte. C’est une équipe solide, toutefois on leur créera des problèmes. Les joueurs sont prêts pour ce rendez-vous et on jouera avec la ferme intention de glaner le gain du match. Nous sommes sur une bonne dynamique et on veut la préserver en réalisant un résultat probant. On veut que les supporters viennent en masse et on fera tout pour leur procurer de la joie», a déclaré le coach Velud.

Côté effectif, l’attaquant Juma ne sera pas concerné par cette rencontre. Revenant d’une blessure, le joueur n’est pas prêt pour le match de ce soir face au Chabab. Cependant, le coach souhaite le récupérer pour le match de ligue des champions face au Horoya Conakry qui aura lieu le week-end prochain en Guinée. Le match d’aujourd’hui verra par contre le retour de l’arrière-droit Amir Belaili, carrément rétabli de sa blessure à l’ischio-jambier dont il souffrait lors des précédentes journées. Il est, donc, prêt pour le match contre son ancien club, le CRB, en attendant de savoir si Velud le fera jouer titulaire lors de ce rendez-vous.

Le coach Velud qui aura plusieurs choix pour composer son onze, utilisera toutes ses cartes gagnantes au cours de cette importante confrontation face aux Rouge et Blanc de la Capitale. Son seul objectif est d’avoir le gain du match et de rejoindre la Guinée avec un bon moral pour affronter le Horoya de Conakry en ligue des champions. Dans les autres matchs prévus aujourd’hui, le NC Magra, nouveau promu en Ligue 1, essaiera au stade du 8-Mai-1945 de Sétif de se racheter de la défaite enregistrée contre l’ESS. Il doit pour cela s’imposer, dans un match prévu à huis clos, contre une équipe du CS Constantine mal en point.

Deux autres équipes mal classées, le Paradou AC et l’ASO Chlef, en découdront mardi à Bologhine, avec l’objectif de se relancer dans la compétition. Le Paradou, qui a terminé à la 3e place la saison dernière, est actuellement lanterne rouge avec 0 point en trois matches joués. L’équipe de Chlef, avant-dernière au classement avec un seul point au compteur en trois matches joués, tentera, elle, de revenir avec un résultat positif du stade Omar-Hamadi d’Alger. A Bordj Bou Arréridj, le CABBA accueillera l’AS Aïn-M’lila dans un match qui s’annonce très disputé entre deux formations qui restent sur des nuls.

Le CABBA avait accroché en effet le CSC chez lui (2-2) lors de la précédente journée. L’ASAM, par contre, avait été tenu en échec à domicile par la JS Saoura (0-0) en match de mise à jour de la 2e journée, disputé lundi dernier. L’US Biskra, équipe du milieu de tableau, accueillera, de son côté, l’USM Bel-Abbès et tentera de mettre à profit les déboires de la formation de la Mekerra, 14e au classement, pour s’imposer. La 5e journée de la Ligue 1 sera tronquée du match USM Alger – JS Saoura qui se jouera ultérieurement.

M. L.

Le programme

JS Kabylie – CR Belouizdad

US Biskra – USMB Abbès

NC Magra – CS Constantine

CABB Arreridj – AS Aïn M’lila

Paradou AC – ASO Chlef