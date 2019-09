Les Coquelicots multiplient les matchs amicaux

Les poulains de Seddiki multiplient les matchs amicaux et foncent vers l’avant, pour débuter la compétition officielle samedi prochain en force. Les coéquipiers de Dadèche ont disputé deux autres matchs amicaux face successivement au voisin, le WR Bordj Menaïel, puis au CRB Tizi Ouzou. La rencontre derby face au WRBM a été à sens unique et les Coquelicots ont eu le dernier mot en frappant avec ce score large de 3 à 0, avant de battre difficilement le CRB Tizi Ouzou au match retour jeudi dernier sur le score de 4 à 3.

Moho Khoudir a claqué deux doublés lors des matchs, et les trois autres réalisations ont été signées par Abdou Charef, Lyès Ait Fergane et Yazid Laychi. Les poulains de Seddiki et Sellami sont sur la bonne voie et sont déterminés à réussir leur début de saison, face à Bir El Arch, samedi prochain, chez ce dernier. Un déplacement pour le compte de la première journée du championnat de la division inter-régions. Les coéquipiers de Abdou Charef sont sur la bonne voie et auront devant eux cinq jours pour préparer le coup de starter de la saison sportive 2019-2020.

Massi Boufatis