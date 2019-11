Les Crabes dès aujourd’hui à Alger

Les Vert et Noir poursuivent leur préparation, au stade de l’Unité maghrébine, en prévision du match de demain devant l’USMH, comptant pour la 13e journée du Championnat de la Ligue deux Mobilis. Après la reprise de samedi dernier, le coach Latrèche essaye de trouver la meilleure stratégie pour contrer l’équipe harrachie qui se trouve dans une situation très délicate, avec cette dernière place au classement. Le staff technique, pour sa part, est conscient de la tâche qui l’attend, au stade du 1er Novembre de Lavigerie, où le volet psychologique a une grande part dans la préparation.

A cet effet, Latrèche discutait beaucoup avec ses joueurs, lors de chaque séance d’entraînement, afin de les mobiliser pour demain pour qu’ils évitent l’effet surprise qui peut intervenir à la fin de la partie. En tout cas, le premier responsable du volet technique est très confiant. Il a indiqué dans ce sens : «Certes, ce sera un match très difficile entre deux équipes qui cherchent des points mais nous concernant, on a des atouts à faire valoir. On est capables de revenir à Béjaïa avec un bon résultat.»

Au sein du groupe, une bonne ambiance a régné tout le long des entraînements, où les Crabes ont affiché leur volonté d’enregistrer un bon résultat et de maintenir cette cadence, après quatre matchs sans défaites toutes compétitions confondues. Pour ce qui est des joueurs concernés par ce match, excepté Bouledieb, blessé à la reprise, les autres seront présents. Et pour remplacer le capitaine d’équipe, le coach aura beaucoup de solutions. Par ailleurs, afin de mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles, la délégation du MOB part pour Alger ce matin pour élire domicile dans un hôtel sur place.

Du côté de la direction, le président Adrar a promis aux joueurs une forte prime, en cas d’une victoire. Une manière de les motiver et les encourager à aller de l’avant pour réaliser une belle performance. Quant aux amoureux des Vert et Noir, ils préparent activement leur déplacement à Alger, afin d’encourager les camarades de Soltane et les pousser à revenir avec un bon résultat. Conscients de l’importance des points du match pour la suite du Championnat, qui auront leur pesant d’or en fin de saison, les fans promettent d’envahir le stade de Lavigerie pour soutenir leur équipe préférée. Ils souhaitent un bon résultat, qui propulsera les Mobistes en haut du tableau et augmentera leurs chances de jouer l’accession, qui est l’objectif principal du club cette saison.

