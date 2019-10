Les Crabes dos au mur

Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa sera le théâtre aujourd’hui (à partir de 18 heures) d’une belle empoignade entre le MO Béjaïa et l’ASM Oran, pour le compte de la 10e journée de la Ligue 2. Pour les Crabes, ce match intervient dans une période un peu difficile après les mauvais résultats récoltés à l’extérieur, avec cinq défaites sur autant de matchs joués à l’extérieur. Le revers devant l’ABS était la goutte qui a fait déborder le vase et rendu le climat au sein du groupe très tendu, surtout avec la réaction des supporters qui ont responsabilisé tout le monde : joueurs, staff technique et les dirigeants.

A signaler que ce duel sera marqué par l’absence de Bellal et d’Ayad, qui se sont percutés avant-hier en plein entraînement, ainsi que Nâas et Rihane. Soltane, en revanche, retrouvera le terrain après plus de deux mois d’absence. Toujours au volet effectif, le coach va opérer aujourd’hui certains changements dans les compartiments qui n’ont pas donné satisfaction lors du match contre l’ABS, surtout au niveau du couloir défensif droit. Concernant l’adversaire du jour, l’ASMO, et malgré son faux pas à domicile contre l’USM Annaba lors du dernier match (1 – 1), il viendra à Béjaïa pour réaliser un bon résultat, sachant qu’il renferme des éléments très expérimentés capables de créer des dangers dans la défense du MOB.

Latrèche devra donc trouver des solutions et aligner un onze à même de passer le cap de l’ASMO, qui reste une école de football au niveau national et qui impose le respect. A prendre très au sérieux ! A propos de cette rencontre, le talentueux attaquant des Crabes, Amir Soltane, a assuré qu’il est prêt pour le match d’aujourd’hui : «Après plusieurs semaines d’absence, j’ai repris les entraînements avec le groupe et j’ai même joué lors du dernier match amical. Il est vrai je ne suis pas encore à 100% de mes capacités mais je suis apte à jouer aujourd’hui si le coach pense que je peux donner un plus», dira-t-il.

Concernant la rencontre en elle-même, l’enfant d’Aïn Benian tient à rassurer les supporters : «Certes le match sera très difficile vu que l’ASMO voyage bien, mais on fera de notre mieux pour récolter les trois points et redémarrer sur des bases solides. Le championnat est encore long mais on n’a plus droit à l’erreur, surtout à domicile où on doit faire le plein. J’espère que nos supporters seront nombreux à nous soutenir afin de réaliser un bon match et le gagner».

La JSMB en danger à Tadjenanet

Défaits mardi dernier en match de mise à jour contre l’USMH (1 – 2), les Béjaouis de la JSMB (15es, 6 points) seront dans l’obligation de bien réagir cet après-midi face au DRB Tajenanet, pour au moins calmer la colère de leurs supporters et s’extirper un tant soit peu de la zone de danger dans laquelle ils pataugent depuis le début de la saison. Toutefois, la mission des partenaires de Khellaf Oussama sera loin d’être une simple formalité contre un adversaire qui fera tout pour s’imposer chez lui, en vue de se racheter de sa dernière défaite essuyée en déplacement à Arzew (2-1) face au nouveau promu.

De son côté, le coach en chef béjaoui, Moes Bouakaz, qui n’a pas eu assez de temps pour préparer convenablement le rendez-vous de cet après-midi, a sans aucun doute dû privilégier le volet psychologique, histoire de booster le moral des troupes. Le technicien tunisien, qui a relativisé après la dernière déroute d’El Harrach, escompte cette fois-ci un sursaut d’orgueil de ses poulains pour renouer vite avec les résultats positifs. Bouakaz, qui avait beaucoup regretté les ratages de son équipe face à l’USMH, sera contraint d’apporter encore quelques changements pour redynamiser la ligne d’avant. Et le retour de suspension de l’attaquant Khezri constitue, à n’en pas douter, un atout de plus pour renforcer ce compartiment qui demeure jusque-là le maillon faible de la machine béjaouie.

Dans cet ordre d’idées, le staff technique devra faire une nouvelle fois sans le duo Meddour – Youcef qui ratera son troisième match après la qualification de l’EN aux quarts de finale des jeux militaires de Chine. A ces deux défections s’ajoute l’absence du milieu de terrain Belkacem Niati à cause d’une suspension d’un match automatique. Le joueur, qui a reçu un carton jaune gratuit contre l’USMH, a provoqué l’ire de ses dirigeants et même du staff technique dès lors que l’enfant de Chlef en est à sa deuxième sanction cette saison.

Z. H./ B. Ouari