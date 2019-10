Les Crabes se remettent à espérer

Les joueurs du MOB ont fait l’essentiel, samedi dernier, en récoltant trois précieux points devant les gars de l’ASMO dans un match un peu spécial pour eux, après la blessure d’Abderazak Bellal. Ce dernier, qui se trouve dans un état comateux depuis jeudi dernier, est sous-surveillance médicale, au niveau du CHU de Béjaïa où, d’après notre source, les médecins ont commencé, hier, à débrancher doucement les tuyaux de l’assistance respiration artificielle, après avoir remarqué des petits signes d’espoir.

La même source a avoué que l’état de santé de Bellal est stationnaire, en espérant qu’il s’en sorte indemne de cette situation, qui a bouleversé les familles sportives béjaouie et nationale. Dans ce sens, des messages de soutien et de compassion, émanant de plusieurs dirigeants de club et de personnalités sportives, ne cessent d’atterrir au siège du MOB. Sur un autre volet, la dernière victoire a fait beaucoup de bien au groupe, lequel s’est libéré de la pression qu’il subissait avant le match. Quant à la reprise, programmée pour hier soir, elle a été une bonne occasion pour le coach Latrèche de bien préparer le prochain match à Saïda, samedi prochain, contre le MCS.

Un match que les Béjaouis ne devraient pas rater s’ils veulent glaner les premiers points à l’extérieur et redémarrer sur des bases solides pour mieux affronter la suite du Championnat. Pour sa part, le staff technique pourrait récupérer pour la prochaine rencontre, l’attaquant Bekbouka ainsi que les blessés qui n’étaient pas à 100 % de leurs moyens bien qu’ils aient pris part au dernier match, à l’image de Soltane, Naas et Leboukhi, qui était sur le banc. Du côté des supporters, qui ont fait le déplacement au stade, une certaine satisfaction a été enregistrée, car les camarades de Bouledieb ont fait l’essentiel en empochant trois précieux points, soit le plein à domicile avec 4 victoires pour autant de matchs.

En tout cas, les Crabes souhaitent que le prochain déplacement à Saïda soit le début d’une nouvelle ère et une nouvelle série de bons résultats pour remonter au tableau et se rapprocher de l’objectif tracé par la direction, à savoir l’accession en Ligue 1. Par ailleurs, afin de booster les joueurs et les encourager à continuer sur leur lancée, le président Adrar compte injecter la prime de l’ASMO dans leurs comptes avant le match du MCS.

Z. H.