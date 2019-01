Les dirigeants et les supporters interpellent les autorités

Des dizaines de supporters de l’ES Sour El-Ghozlane se sont solidarisés avec les dirigeants du club lors d’un rassemblement de protestation tenu, mercredi dernier, devant le siège de la wilaya de Bouira. Ce sit-in a été organisé pour dénoncer la décision des autorités locales de « réduire la somme octroyée au club », qui évolue en division Inter-régions (centre Ouest).

Le rassemblement a failli tourner au vinaigre lorsqu’un responsable de la wilaya a traité les supporters de l’ESG de «voyous». Heureusement que le P/APW, qui a pris le relai, a réussi à maîtriser la situation, en écoutant attentivement les doléances listées par le président du club, Hamidi Belkacem. «En septembre dernier, l’APC de Sour El-Ghozlane avait adopté une subvention de 1,4 milliard de centimes en faveur du mouvement associatif de Sour El-Ghozlane, une somme qui devait avoir le quitus du wali.

Or, après une longue attente, et à la veille de la fin des engagements du CF (contrôle financier), on apprend que la somme a été réduite et passe de 1,4 milliard de centimes à 800 millions de centimes», affirmait le président de l’ESG. «Comment répartir cette somme sur les nombreuses associations de Sour El-Ghozlane ?», s’interrogeait Hamidi, ajoutant que «le club traîne une lourde dette datant de la saison 2017/2018, saison lors de laquelle le club a réalisé l’accession». Les supporters et les dirigeants ont aussi réclamé la réhabilitation du tartan, très dégradé, du stade. Le P/APW a promis une rencontre avec le wali dans l’après-midi de la même journée.

Une rencontre qui a bien eu lieu, en présence du P/APW. Le premier magistrat de la wilaya a maintenu la somme des 800 millions de centimes, puisqu’elle a déjà été approuvée, mais elle sera entièrement destinée à l’ESG. Le wali s’est aussi engagé à lancer des travaux de réhabilitation du tartan du stade dans les jours à venir, mais les dirigeants du club ESG ont préféré que cette opération soit entamée à la fin de la saison «afin d’éviter de perturber l’équipe qui y est domicile».

La wali a, par ailleurs, promis de réunir des opérateurs économiques et investisseurs pour aider les clubs de l’IB Lakhdaria (DNA), l’ESG et le MB Bouira (inter-régions), dans le cadre du sponsoring. Néanmoins, cette crise financière ne touche pas uniquement les clubs de Lakhdaria et de Sour El-Ghozlane et le MB Bouira, mais aussi ceux de la Régionale 2, à savoir l’ES Bir Ghbalou, le MC Bouira, la JS M’Chedallah et le FC Thamelaht, qui suffoquent carrément. Les deux derniers, à savoir la JSM et le FCT, risquent tout bonnement la relégation sachant qu’ils n’ont même de quoi payer les déplacements et la restauration des joueurs.

M’hena A.