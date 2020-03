Les équipes du haut sous pression

La bataille est de plus en plus rude dans ce groupe pour décrocher l’une des huit places pour l’accession. En effet, cette 25ème journée est déterminante et chamboulera sans doute la hiérarchie. Le leader, l’E Sour El-Ghozlane, effectue son deuxième déplacement de suite. Apr ès avoir accroché le CR Zaouia chez ce dernier, l’équipe de Sour El-Ghozlane se rend chez un autre sérieux prétendant pour l’accession, à savoir l’ORB Oued Fodda. La rencontre s’annonce très difficile pour le leader, qui a en face une équipe qui n’a pas une autre alternative que de glaner les points du match pour rester dans la course pour l’accession. De son côté, le dauphin, le WAB Tissemsilt, évolue sur du velours face à la lanterne rouge, le CRB Sendjas.

La journée est aussi marquée par des confrontations au sommet, notamment la rencontre qui mettra aux prises l’ES Berrouaghia à l’IRB Boumedfaâ ou encore celle qui oppose le MS Cherchell au CR Zaouia. Les points du match auront leur pesant d’or pour entretenir les chances de terminer parmi les huit équipes concernées par l’accession. Concernant le CB Béni Slimane, il est lui aussi condamné à remporter son match face au CAS Abdelmouméne. Le CRC Tiaret n’aura sans doute pas de soucis pour engranger les points du match face à l’OM Ruisseau. C’est également le cas de l’ARB Ghris, qui affronte le CRB Boukadir. Pour terminer, le RA Aïn Defla se rend en concurrent chez le CRB Froha.

M’hena A.