Les joueurs ont mis fin à leur grève

Après deux jours de grève, dimanche et lundi, les joueurs du MO Béjaïa ont repris le travail, avant-hier, suite à une réunion avec le président Adrar qui a rassuré les grévistes de recevoir une mensualité dans les jours à venir. A noter que la séance de reprise a été assurée par le coach Bouzidi, lequel a repris également après deux absences par sympathie avec les grévistes. Kadri lui a brillé par son absence. Soltane et Naas étaient également absents mais pour cause de blessures. Aussi, cette séance a vu la présence de Bencherif en tenue de ville. Une manière de marquer sa présence et de déjouer les plans de la direction, qui a dépêché sur place un huissier de justice pour lister les absents. Sur un autre volet, en prévision du match de l’OM, Bouzidi peut compter sur le onze qui a battu le DRBT, excepté Naas qui s’est blessé et attend les résultats de l’IRM.

Les camarades de Bouldieb sont donc appelés à fournir plus d’efforts, afin de récupérer les deux séances ratées et être fins prêts pour le match de samedi, où ils vont affronter l’actuel leader, qui a comptabilisé deux victoires de suite. Certes, la crise n’est pas réglée définitivement mais les dirigeants font preuve de bonne volonté ainsi que les joueurs qui veulent dépasser cette période difficile.

Nassim Dehouche démissionnaire

On a appris de source proche du MOB que le manager général, Nassim Dehouche, a démissionné de son poste, et ce suite à son désaccord avec le président sur la gestion de la situation financière et tout ce que cette situation a engendré. Pour rappel, ce désaccord a débuté lors du mercato estival lorsque le président a recruté un joueur sans l’accord de Dehouche.

Z. H.