Les joueurs ont perçu deux mensualités

Afin de motiver les joueurs et les booster à réaliser de bons résultats lors des prochaines journées, le président du MOB, Akli Adrar, a injecté dans les comptes des camarades de Bouledieb deux mensualités représentants les mois d’août et septembre. Un geste que les joueurs ont salué. Sur un autre volet, les joueurs du MOB poursuivent leur préparation au stade de l’unité maghrébine sous la houlette du nouveau coach, Latreche, qui a programmé un match d’application aujourd’hui entre les joueurs afin de voir à l’œuvre certains éléments qu’il ne connait pas encore.

Tous les joueurs sont concernés par ce match d’application, excepté Naas et Soltane qui s’entraînent en aparté avec le préparateur physique, Salim Zaabar, qui leur a tracé un programme spécial. Par ailleurs, nous avons appris de source très proche du MOB que le nouvel entraîneur, Abdelkrim Latreche, souhaite se séparer de l’ancien staff technique, proposant à la direction Abdelbaki comme entraineur des gardiens et Bousbia comme entraîneur adjoint. Latreche, qui a plus de 30 ans d’expérience sur les terrains algériens sait très bien que pour réussir dans le football, il faut travailler avec un staff de son choix et avec lequel on s’entend. Signalons que Hocine Abdelbaki a déjà porté les couleurs du MOB en tant que gardien lors de la saison 95/96, alors que Hocine Bousbia le fit lors de la saison 97/98 en qualité de meneur de jeu.

