Les Kabyles veulent le podium

La JSK veut enchaîner avec une autre victoire, face à un mal-classé, l’USMBA, qui souffre cette saison. L’USMBA recevra la JSK ce soir à 18h45 au stade du 24 Février de Sidi Bel Abbes, dans le cadre de la mise à jour de la 6ème journée du championnat de Ligue 1. Si l’équipe locale drivée par Abdelkader Iaiche est condamnée à gagner pour quitter la place de lanterne rouge qu’elle occupe (15ème place avec 7 points), la JSK veut la victoire pour retrouver le podium et rester collée aux clubs du haut du tableau.

Après sa précieuse victoire remportée face à l’ASAM mercredi dernier par un but à zéro au stade de Mohamadia, la JSK veut enchaîner avec une autre victoire, face à un mal-classé, l’USMBA, qui souffre cette saison. «Ce match face à l’USMBA est très important pour la suite du parcours. Nous devons par ailleurs confirmer ce lundi notre dernière victoire. Le match sera très difficile face à une équipe aux abois, mais on s’y est bien préparés», a déclaré l’arrière gauche et capitaine de la JSK, Bencherifa.

Côté effectif, le coach Velud a fait appel à l’arrière droit Belaili et au milieu de terrain Addadi, absents lors du précédent match face à l’ASAM. Pour le premier, c’était un choix du coach, quant au second, il était suspendu pour un match. Néanmoins, le match d’aujourd’hui verra l’absence de Juma, Tafni et salhi non convoqués pour cette rencontre. Le coach kabyle a toutefois préparé ses armes et utilisera toutes ses cartes gagnantes. Le club kabyle a effectué, hier matin, la dernière séance d’entraînement d’avant match au stade du 1er novembre. Hubert Velud a apporté les derniers réglages au groupe.

Il a demandé à ses joueurs de préserver leur concentration et de tout faire pour glaner les trois points de cette rencontre. L’équipe est partie vers Sidi Bel Abbès dans l’après-midi, par avion, armée d’une grande volonté pour réussir une belle opération.

