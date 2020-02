Les modalités d’accession et de relégation connues

La ligue de football de la wilaya de Bouira, à travers son directoire, a finalement affiché sur son site les modalités d’accession et de rétrogradation pour la saison 2019/2020 des championnats Honneur et Pré honneur, en application des dispositions réglementaires (RCFA). Le championnat de wilaya cette saison compte deux paliers, la division Honneur composée de 12 équipes et la division Pré honneur composée de deux groupes «A» et «B», avec 7 équipes pour le premier et une équipe en moins pour le second, suite au forfait général du CR Bouderbala. Concernant l’accession, le premier classé de la division Honneur accédera en régionale II, alors que pour ce qui est de la division Pré honneur, l’accession en Honneur concerne le premier des groupes «A» et «B». Au sujet de la rétrogradation, l’équipe classée à la dernière place de la division Honneur rétrogradera en Pré honneur. Par ailleurs, le directoire a tenu à préciser que cette mouture ne concerne que le championnat de cette saison et que tout pourrait connaitre des changements dès la prochaine saison suite à l’élection du nouveau bureau exécutif issu de l’AG Elective au titre du cycle olympique 2010 / 2024.

M’hena A.