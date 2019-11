Les nouveautés de Belmadi

La liste des 23, publiée hier par la FAF, est marquée par la convocation, pour la première fois, de trois nouveaux noms. Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a dévoilé hier une liste de 23 joueurs en vue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2021, face à la Zambie le 14 novembre à Blida, et au Botswana le 18 du même mois à Gaborone. Cette liste, publiée par la FAF, est marquée par la convocation pour la première fois de trois nouveaux noms. Il s’agit de Maxime Spano-Rahou (FC Valenciennes/France), Réda Halaimia (K Beerschot VA/Belgique) et Adam Zorgane (Paradou AC).

La surprise réside dans l’absence du milieu de terrain, Yacine Brahimi, (Al-Rayyan SC/Qatar) et à un degré moindre dans celle d’Hichem Boudaoui (Nice / France). Le milieu de terrain Adam Ounas (Nice), de retour de blessure, n’a pas été non plus convoqué. Si la non-convocation de Boudaoui reste logique, étant donné que le nouveau sociétaire de l’OGC Nice ne totalise pas beaucoup de temps de jeu, l’absence de Yacine Brahimi au sein des convoqués est très énigmatique, lui qui réalise un début de saison excellent avec son club Al Rayyan (Qatar). Par ailleurs, d’autres noms ont aussi sauté de la liste par rapport à celle établie par Belmadi pour affronter la RDC et la Colombie, il s’agit du défenseur Hassani, du milieu de terrain Ferhat et de l’attaquant Benrahma.

À noter le retour en sélection de l’attaquant Hillel Soudani (Olympiakos/Grèce), absent pendant plusieurs mois après une grave blessure au genou. Haris Belkebla, renvoyé de l’équipe et privé de la CAN-2019 pour des raisons disciplinaires à quelques jours du coup d’envoi de la compétition, a été rappelé par Belmadi. Pour rappel, l’équipe nationale entamera son stage pour ces deux rencontres dès cet après-midi, au Centre technique national de Sidi Moussa, alors que le sélectionneur national animera une conférence de presse, demain à partir de 11 heures. Face à la Zambie et au Botswana, il s’agit des premiers matchs officiels des Verts depuis leur consécration à la dernière CAN-2019 disputée en Egypte.

A. C.

La liste des 23 joueurs

Gardiens de but : Rais M’bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), Azzedine Doukha (Al-Raed/Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/France).

Défenseurs : Djamel Benlameri (Al-Shabab/Arabie saoudite), Aïssa Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Maxime Spano-Rahou (FC Valenciennes/France), Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/Allemagne), Mehdi Tahrat (Abha/Arabie saoudite), Youcef Atal (Nice/ France), Reda Halaimia (K Beerschot VA/Belgique), Ayoub Abdellaoui (FC Sion/Suisse).

Milieux: Haris Belkebla (Stade brestois/France), Adlene Guedioura (Al-Gharafa/Qatar), Ismaïl Bennacer (Milan AC/Italie), Mehdi Abeid (Nantes/France), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Ryad Mahrez (Manchester City/Angleterre).

Attaquants: Adam Zorgane (Paradou AC), Islam Slimani (AS Monaco/France), Andy Delort (Montpellier/France), Hillel Soudani (Olympiakos/Grèce), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar), Youcef Belaïli (Al-Ahly/Arabie saoudite).