L’ES Sour El Ghozlane toujours intraitable !

Encore une victoire pour l’E Sour El Ghozlane, la sixième sur les sept rencontres disputées. La dernière fut avant-hier mardi sur son fief et devant son public face à une très bonne équipe de l’IRB Boumedfaa (1 – 0) Une précieuse victoire obtenue à l’arrachée qui lui permet de conforter sa position de leader avec 19 points, devançant de trois points son poursuivant immédiat, le WAB Tissemsilt auteur d’une victoire étriquée (1 – 0) face au RA Ain Defla. Le CR Zaouia, qui a écrasé le CRB Sendjas sur le score de (3 – 0), se pointe à la troisième place avec 15 points. Il faut dire que les protégés du coach de Sour el Ghozlane, Mounir Dob, ont buté sur une très bonne équipe de Boumedfaa, bien organisée et qui joue bien au ballon, une équipe qui s’est montrée plus entreprenante, inquiétant fortement le portier de l’ESG à plusieurs reprises.

Il faut dire que l’absence de plusieurs attaquants de Sour El Ghozlane, à l’instar de Ziani, Hadiouche Khelif, Hamitouche et Baghdali aligné en seconde mi-temps, a pesé lourd sur la prestation de l’équipe. Ce n’est qu’en deuxième période que l’équipe locale s’est réveillée avec les montées de son latéral gauche Boukhalfa qui forme un très bon tandem avec le virevoltant Saadaoui pour inquiéter la défense adverse. Il a fallu attendre les dix dernière minutes pour voir le but libérateur, suite à un penalty transformé par Benyahia. L’ESG termine la rencontre avec dix joueurs suite à l’expulsion de Boukhalfa.

À noter cette réaction incompréhensible de certains pseudos supporters de l’équipe locale qui, malgré la victoire s’en sont pris à des joueurs par des injures et insultes qui ont fait réagir le banc de l’ESG et son entraîneur Dob Mounir qui ne comprenait pas cette réaction alors que l’équipe a gagné et occupe la première place. Pour le reste des résultats, le MS Cherchell a écrasé le CRC Tiaret (3 – 0). Idem pour le CRB Ghris (4 – 0) devant le CAS Abdelmouméne. Le CB Beni Slimane a battu le CRB Boukadir sur le score de (2 – 1). Précieuse victoire de l’ES Berrouaghia en dehors de ses bases (0 – 1) chez le CRB Froha, tandis que l’OM Ruisseau est allé imposer le nul à l’ORB Ouled Fodda dans son fief (0 – 0).

M’hena A.