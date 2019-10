Les supporters en colère

La dernière défaite du MOB devant l’ABS sur un terrain neutre (M’Sila) a tout remis en cause, malgré les changements opérés au niveau du staff technique, en engageant Abdelkrim Latreche. Et pourtant. L’excès de confiance affiché avant le match par la direction, le staff technique et les dirigeants avait donné un certain espoir aux supporters qui se sont déplacés en force pour soutenir les camarades de Kadri et les pousser à enregistrer un bon résultat afin de mettre fin à la série de faux-pas enregistrés en déplacement. Mais la réalité du terrain a donné lieu à des déceptions sans limites. A cet effet, les supporters, qui ont fait le déplacement à M’Sila, n’ont épargné personne, au coup de sifflet final de l’arbitre, en traitant les joueurs et les dirigeants de tous les noms d’oiseaux.

Malheureusement, la mauvaise prestation des camarades de Bouledieb a découragé leurs fidèles supporters de les voir jouer l’accession car, d’après eux, le niveau de certains joueurs est très limité. A cet effet, les responsables du recrutement d’intersaison doivent rendre des comptes. Ce qui a mis surtout en colère les fans vert et noir, c’est le niveau de l’adversaire qui était tout juste moyen. Ils se demandent alors comment leur équipe va faire battre les grosses cylindrées. Du côté de la direction, selon certaines sources, le président Adrar veut remettre un peu d’ordre dans la maison mobiste, en sanctionnant financièrement les joueurs qui n’étaient pas à la hauteur, lors du dernier match. Il veut imposer une certaine discipline avant qu’il soit trop tard. Le staff technique aussi doit prendre ses dispositions, en mettant certains joueurs sur le banc, au cours du prochain match surtout ceux qui n’ont pas donné satisfaction, tout en donnant la chance aux jeunes pétris de qualités mais qui manquent d’expérience et de confiance.

Sur un autre volet, les Vert et Noir devaient reprendre, hier, les entraînements pour préparer le prochain match contre l’ASMO, programmé pour samedi prochain à 18h. Une partie qui revêt une grande importance pour les Béjaouis, lesquels doivent réagir et renouer avec les victoires surtout que sur le plan comptable, ils sont en nette régression. En effet, les joueurs doivent fournir plus d’efforts, afin de rendre l’espoir à la famille mobiste qui voient l’accession s’éloigner de plus en plus. Certes, les chances du MOB de jouer les premiers rôles restent intactes mais au rythme où vont les choses, la situation devient de plus en plus difficile.

Z. H.