Les U17 du CF Akbou se préparent en Tunisie

Suite à leur consécration en coupe d’Algérie, les U17 du Club Football Akbou ont eu droit à un voyage en Tunisie offert par la direction du club en guise de récompense.

Un séjour en terre tunisienne qui a été entamé le jeudi passé et qui s’étalera sur sept jours, soir jusqu’au 26 du mois de juin en cours. La délégation du CF Akbou qui se trouve en ce moment à Hammamet Elyasmine où elle est hébergée à l’hôtel Safia est à pied d’œuvre et où les capées de Nadir Maadsi, le coach de cette catégorie jouera un match amical aujourd’hui (dimanche) face à leurs homologues de Sousse (17h00).

Les jeunes joueuses akbouciennes se sont bien préparées afin de donner la réplique à l’équipe qui a réussi le doublé de son pays, la coupe et le championnat de la saison sportive 2018/2019.

La rencontre est programmée au niveau du stade du complexe de Sousse et elle sera très bénéfique pour les jeunes filles du président Aomar Merabet et ce par rapport au standing de cette équipe de Sousse, avec des résultats enregistrés, qui font de cette équipe l’une des meilleures au niveau du football féminin du pays voisin.

«Cette rencontre amicale sera une occasion pour les U17 du CF Akbou de se mesurer avec des équipes plus huppées et aguerries et ça leur servira d’expérience pour les prochaines échéances sportives, notamment celles de la saison sportive 2019/2020, avec la coupe et le championnat comme objectifs», lit-on sur la page facebook du club akboucien (CFA). Soulignons qu’un autre séjour a été programmé pour les U17 et aura lieu à Oran, au niveau de l’hôtel «New beach» et ce sera du 15 au 23 du mois de juillet prochain.

Concernant les séniors, qui évoluent dans le premier palier du football féminin au niveau national (N1), le début de la préparation d’intersaison est fixée au 16 du mois d’août prochain et ce sera sous la houlette de Djamel Hamidouche, désigné par la direction comme coach de l’équipe première, en remplacement de Mira Abdenour, qui a été lui désigné au poste de DTS des jeunes catégories.

Rahib M.