Les Vert et Rouge veulent enchaîner

Le stade de l’UMA de la ville de Béjaïa abritera cet après-midi une rencontre alléchante entre une JSMB qui cherche à tout prix à aligner un deuxième succès sur ses terres et une formation d’El Khroub (3e) qui veut également confirmer son regain de forme constaté depuis le début de la saison. Et les protégés du coach Moes Bouakaz, qui partent avec l’avantage du terrain et du public, n’entendent nullement rater cette opportunité pour gagner quelques places au classement général. Les Béjaouis, qui comptent deux matchs en moins (USMH et MOB), stagnent toujours à l’avant-dernière place, avec 5 points à leur actif.

Le portier Nafaa Alloui, bien parti pour garder sa place cet après-midi face à l’ASK, nous a déclaré : «Nous avons bien préparé cette rencontre contre l’ASK, avec la ferme intention d’enchainer une autre belle performance chez nous, après avoir gagné notre premier match de la saison contre l’Usman. Nous savons pertinemment que les choses ne seront pas faciles face au nouveau promu qui collectionne les résultats positifs, mais les trois points de la partie nous sont essentiels pour rester dans cette dynamique». Par ailleurs, les partenaires de Nabil Khellaf, qui ont perçu cette semaine les deux primes de la victoire contre l’USM Annaba (2 – 0) et du match nul (1- 1) ramené de Bou Saâda lors de la deuxième journée, n’ont pas droit à l’erreur cet après-midi face à l’ASK.

Le staff technique, qui a eu suffisamment de temps pour préparer ce rendez-vous suite au report du derby Bougiote, a beaucoup insisté auprès des joueurs sur l’impératif de pour prendre les trois points en jeu. Quant à lui, Bouakaz sera contraint de procéder à quelques réaménagements dans le onze qui affrontera l’ASK, au vu de l’indisponibilité du duo de l’axe de la défense, Youcef – Meddour, se trouvant avec l’EN militaire en Chine et de l’attaquant Khezri, suspendu. Une chose est certaine, le Tunisien a déjà prévu quelques solutions, comme associer par exemple le latéral droit Nabil Khellaf à Slimane Allali dans la charnière centrale ou encore aligner, d’entrée de jeu aux avant-postes, le transfuge du CABBA, Abdelmalek Meftahi, à la place de Seif Eddine Khezri.

B Ouari.