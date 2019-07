Les Verts face à leur bête noire

Les Vers ont rendez-vous ce soir (20h00) au stade du Caire avec la Guinée, pour le compte des 8es de finales de la CAN-2019.

Partie en Egypte dans la peau d’outsider, la sélection algérienne se retrouve malgré elle dans la peau de favori. Tous les observateurs ne cessent d’encenser son parcours lors du premier tour qu’elle a terminé sur une mention spéciale en réalisant un carton plein lui ayant permis de terminer à la première place de son groupe C devant les Sénégalais, pressentis pour dominer les débats.

Ce parcours, conjugué à un rendement dans la plupart du temps séduisant, a mis la bande à l’entraîneur national, Djamel Belmadi, sous pression, une réalité que le sélectionneur, choisi par la CAF comme meilleur coach du premier tour, reconnaît à travers ses déclarations précédant le rendez-vous de ce soir.

«La victoire et les performances réalisées au premier tour nous mettent désormais sous pression, d’autant plus que tout le monde prend très au sérieux l’équipe algérienne devenue tout simplement la sélection à battre. Cela dit, les joueurs doivent continuer à fournir les efforts nécessaires et confirmer le niveau qu’ils ont montré lors des matchs du premier tour», explique le coach national.

À propos de l’adversaire guinéen, réputé pour être la bête noire de l’Équipe nationale, Belmadi a déclaré que son équipe se prépare convenablement pour affronter cet adversaire en huitièmes de finale de la CAN. Pour ce faire, Belmadi met en garde ses poulains contre tout éventuel excès de confiance, même si la Guinée s’est qualifiée au prochain tour en étant parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes. Mais une équipe de Guinée réputée pour être une vraie bête noire pour les Verts.

En effet, sur les quatorze confrontations entre les deux nations, l’Algérie s’est imposée à quatre reprises contre six défaites et quatre matches nuls. La défaite la plus effrayante est sans doute celle enregistrée à domicile en 2007 (au 5 Juillet) comptant pour l’ultime journée des éliminatoires de la CAN-2008 (2 – 0), privant les Verts d’une participation à la phase finale au Ghana. Par contre, le plus lourd score enregistré par les Verts face au Sily National l’a été en 1974 pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde (5 – 1).

Côté effectif, Djamel Belmadi, qui a utilisé jusque-là l’ensemble des joueurs convoqués mis à part les deux gardiens de but Doukha et Oukidja, devra aligner ce soir l’équipe qui avait affronté le Kenya et le Sénégal lors des deux premiers matchs de la phase de poules, d’autant plus que la majorité des joueurs ont bénéficié de plus d’une semaine de repos.

Ainsi donc, tout porte à croire que le quatuor Atal, Bensebaini, Benlamri et Mandi sera reconduit en défense alors que le milieu de terrain sera confié au trio Guedioura, Bennacer et Feghouli. En attaque, Belmadi devra reconduire Mahrez, Belaili et Boundejah qui ont donné jusque-là entière satisfaction avec en prime un but pour chaque joueur. En face, le coach de la Guinée, Paul Put, qui connait bien le football algérien pour avoir drivé par le passé l’USM Alger, sera contraint de se passer des services de son meilleur joueur, l’attaquant de Liverpool Naby Keita.

Blessé lors du match face au Bénin, ce dernier a quitté ses coéquipiers pour rejoindre son club en Angleterre afin de subir des soins. Une défection de taille en somme pour le Sily national, même si comme l’avait bien affirmé son entraîneur, la Guinée ne se repose pas sur un ou deux joueurs mais sur un collectif soudé qui a montré jusque-là un visage séduisant.

A. C.