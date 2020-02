L’IB Lakhdaria sanctionné

Deux matchs de suspension de terrain assortis d’un huis clos, dont un avec sursis et une amende de 90.000 DA, pour envahissement de terrain par les supporters de l’IB Lakhdaria, entraînant des dommages physiques sur l’arbitre assistant, en fin de partie, et mauvaise organisation. Telle est la sanction affligée par la Commission de discipline de la Ligue inter-régions à l’IB Lakhdaria, qui évolue en DNA (Centre), et ce en application des articles 47, 131,141 et 149. Les faits remontent au dernier match disputé à domicile, entre l’IBL et l’US Beni Douala, qui s’est terminé sur le score de parité de 1 à 1.

Pour revenir à la sanction, elle a été considérée comme étant très souple et en-deçà de la gravité des faits, selon des sportifs et des responsables sportifs de Bouira, accostés. Et un ancien responsable d’indiquer : «Il faut des sanctions exemplaires pour essayer de réduire et même bannir la violence dans nos stades devenue très courante depuis quelques temps.» Il faut dire que les images relayées par les réseaux sociaux, montrant une meute de pseudos supporters de l’équipe de Lakhdaria courir derrière l’arbitre assistant pour le passer à tabac, avaient choqué plus d’un, y compris les citoyens de la ville de l’ex-Palestro, lesquels avaient unanimement dénoncé cette violence gratuite qui, selon eux, ne reflète guère l’image de leur ville ni celle de leur club.

M’hena A.