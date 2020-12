Ligue 1 (4e j): choc CRB-NAHD, derby indécis à Oran

Le derby algérois CR Belouizdad – NA Husseïn-Dey constituera l’affiche de la 4e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue jeudi, vendredi et samedi.

Le derby de l’Ouest entre le MC Oran et le WA Tlemcen sera également à suivre, alors que cette journée devrait être tronquée du match MC Alger – CS Constantine, en raison de l’engagement du club algérois au tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d’Afrique.

Jusqu’à présent, la Confédération africaine (CAF) n’a toujours pas reprogrammé le match MCA – Buffles du Borgou (Bénin) qui devrait se jouer entre le 17 et 21 décembre.

A Oran, les Tlémceniens devront se remettre en question sur le plan offensif, eux qui n’ont encore marqué aucun but, après trois matchs disputés, au même titre que la JS Kabylie, tandis que leur adversaire, le MCO, est à la recherche de sa première victoire et reste sur trois nuls de suite.

Le CRB (6e, 4 pts), champion d’Algérie en titre, a été stoppé dans son élan mardi à Aïn M’lila (0-0), après avoir enchaîné quatre succès de suite, toutes compétitions confondues. Il sera face à un match piège au cours duquel il affrontera une équipe du Nasria capable de bousculer le Chabab dans son fief du 20-Août-1955.

Le NAHD (9e, 3 pts) va chercher à décrocher son premier succès de la saison, lui qui reste, comme le MCO, sur une série de trois nuls de suite, dont un dernier à domicile face à l’AS Aïn M’lila (1-1).

De son côté, l’ES Sétif (1re, 7 pts), auteur d’un excellent début de saison, avec notamment deux succès de suite en déplacement, aura à coeur de confirmer à domicile devant le NC Magra (7e, 4 pts), tenu en échec le week-end dernier à la maison par l’US Biskra (0-0).

Les Sétifiens veulent se rassurer avant leur départ lundi prochain pour N’djamena, en vue de leur confrontation face aux Tchadiens de Renaissance FC, le 23 décembre (15h00) dans le cadre du 1er tour (aller) de la Coupe de la Confédération.

La JS Saoura (3e, 5 pts) partira favorite à domicile face à l’USM Bel-Abbès (19e, 1 point), où rien ne va plus suite aux problèmes financiers auxquels elle fait face depuis le début de la saison. Une situation qui a poussé l’entraîneur Lyamine Bougherara à boycotter son équipe, avant que la direction ne le relève de ses fonctions puis ne démissionne « collectivement ».

Pour sa part, l’US Biskra (3e, 5 pts), révélation de ce début de saison, aura une belle occasion de confirmer ses ambitions en accueillant le Paradou AC (9e, 3 pts), accroché chez lui lors de la précédente journée dans le derby face au MCA (1-1).

Le PAC se déplacera du côté des « Ziban » en tenant une statistique inquiétante, puisque la défense, avec 4 buts encaissés, en compagnie de l’USM Alger, reste la deuxième plus mauvaise depuis le début du nouvel exercice, après celles de l’Olympique Médéa et de l’USMBA (5 buts).

Auteur d’un match nul salutaire à Constantine face au CSC (0-0), l’ASO Chlef (7e, 4 pts) recevra dans son antre de Mohamed-Boumezrag une équipe de la JSK (15e, 2 pts), groggy après sa lourde défaite essuyée à Tizi-Ouzou face au CRB (0-3).

Les « Canaris », dont le secteur offensif reste le maillon faible avec aucun but marqué jusque-là, sont appelés à puiser dans leurs ressources pour éviter un autres mauvais pas, au moment où le nouvel entraîneur Youcef Bouzidi est déjà sous pression.

L’USMA (15e, 2 pts), auteur de deux matchs nuls de suite en dehors de ses bases face à la JSS (2-2) et au WAT (0-0), espère amorcer son départ lors de la réception de Médéa, lanterne rouge avec un seul point.

L’OM, qui reste sur une lourde défaite mardi en déplacement chez le MCA (3-0), sera certainement mise à rude épreuve par les « Rouge et Noir », dirigés sur le banc par le nouvel entraîneur français Thierry Froger, qui signe son retour à la barre technique algéroise après un premier passage lors de la saison 2018-2019, conclu par un titre de champion.

Enfin, les deux promus, le RC Relizane et la JSM Skikda, ex aequo (9es, 3 pts), seront en appel pour défier respectivement le CA Bordj Bou Arréridj (15e, 2 pts) et l’ASAM (3e, 5 pts). Deux rendez-vous indécis et ouverts à tous les pronostics.

Programme des rencontres de la 4e journée

Jeudi 17 décembre (15h00):

ES Sétif – NC Magra

Vendredi 18 décembre (15h00):

ASO Chlef – JS Kabylie

CA Bordj Bou Arréridj – RC Relizane

MC Oran – WA Tlemcen

Samedi 19 décembre (14h30):

AS Aïn M’lila – JSM Skikda

JS Saoura – USM Bel-Abbès

USM Alger – Olympique Médéa

CR Belouizdad – NA Husseïn-Dey

US Biskra – Paradou AC

Reportée:

MC Alger – CS Constantine

Classement Pts J

1. ES Sétif 7 3

–. MC Alger 7 3

3. JS Saoura 5 3

–. US Biskra 5 3

–. AS Aïn M’lila 5 3

6. CR Belouizdad 4 2

–. NC Magra 4 3

–. ASO Chlef 4 3

9. JSM Skikda 3 2

–. MC Oran 3 3

–. RC Relizane 3 3

–. NA Husseïn-Dey 3 3

–. Paradou AC 3 3

–. CS Constantine 3 3

15. JS Kabylie 2 3

–. CABB Arréridj 2 3

–. WA Tlemcen 2 3

–. USM Alger 2 3

19. O. Médéa 1 3

–. USM Bel-Abbès 1 3.