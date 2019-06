«L’OA sera plus fort la saison prochaine»

Auteur d’une saison remarquable avec l’Olympique Akbou couronnée par une accession méritée en Régionale 2, Mohand Ameziane Ferguene a officiellement rempilé pour une année de plus.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez décidé de rempiler. Peut-on savoir les motivations qui sont derrière cette décision ?

Mohand Ameziane Ferguene : Je suis officiellement à l’OA pour une autre saison. Je me suis mis d’accord avec les dirigeants, car il faut souligner les bons rapports que j’entretiens avec les dirigeants du club. Sans l’ombre d’un doute, c’est le challenge sportif et le choix de la stabilité qui ont primé. Il faut dire que je me plais à l’OA. Je suis à l’aise dans cette équipe, franchement, je ne manque de rien.

Pensez-vous que l’OA a les moyens de jouer l’accession ?

Heureusement, on a un bon groupe qui, d’ailleurs, est presque le même que celui de la saison précédente, en plus des nouvelles recrues et je pense que c’est l’atout qui fera notre force la saison prochaine. On fera le maximum pour réussir une bonne préparation et bien entamer le championnat. Je suis persuadé qu’on fera mieux que la saison écoulée, malgré la difficulté de la tâche. Ce sera donc une saison charnière qui nous attend, mais avec le travail, on essayera de faire bonne figure.

Que pensez-vous des joueurs qui ont été recrutés, récemment ?

Même si je ne connais pas tous les nouveaux joueurs recrutés, je peux vous assurer que l’opération recrutement menée par nos dirigeants a été une totale réussite. On souhaite la bienvenue aux nouveaux éléments qui renforceront l’effectif. Je suis convaincu qu’ils apporteront un plus à l’équipe et vont rendre d’énormes services. On essayera ensemble de réaliser une grande saison et d’accéder en Régionale 1. Akbou sera plus forte la saison prochaine. On essayera ensemble de réaliser une grande saison et une seconde accession de suite.

Quels sont vos objectifs pour la prochaine saison ?

Notre principal objectif sera, ni plus ni moins, que d’accéder en régionale 1. On fera le maximum pour satisfaire notre public, qui attend beaucoup de nous et croyez-moi que nous sommes, vraiment, déterminés à réussir une seconde accession de suite. Concernant mon objectif personnel la saison prochaine c’est de réussir à m’imposer en tant que titulaire et d’apporter un plus à mon équipe dans sa mission pour l’accession inch’Allah. Nous avons vraiment un groupe, qui ne mérite pas d’évoluer en régionale deux, et je ne ménagerai aucun effort la saison prochaine, pour que l’OA retrouve sa place parmi les équipes de la Division Régionale Une où elle était auparavant

Un mot sur le nouvel entraîneur Hammouche Ahcène ?

Eh bien, tout d’abord, je dois dire qu’Ahcène Hammouche est un entraîneur qui n’est plus à présenter. Il a déjà fait ses preuves partout où il est passé. Je suis convaincu qu’on va réussir une grande saison sous sa houlette.

On vous laisse le soin de conclure…

J’espère réussir une autre saison avec l’Olympique Akbou, qui doit retrouver sa place parmi les clubs de Régionale 1. Notre mission ne sera pas de tout repos, mais nous tâcherons d’honorer Akbou en accédant au palier supérieur.

Entretien réalisé par Tahar H.