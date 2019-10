«L’objectif est l’accession»

Lors de sa présentation à la presse, le nouvel entraîneur du MOB, Abdelkrim Latreche, a parlé de sa venue au club et des chances de

ce dernier de réaliser les objectifs tracés.

La Dépêche de Kabylie : Vous vous êtes engagé officiellement avec le MOB pour une saison. Peut-on connaître comment se sont déroulées les négociations ?

Abdelkrim Latreche : Ma venue n’est qu’un retour qui me fait énormément plaisir. Concernant les contacts, ils avaient commencé depuis un bon moment déjà. Le président du MOB, qui était à la recherche d’un entraîneur, avait pris attache avec moi mais j’étais un peu occupé pour des raisons personnelles. À la même période, l’USMH s’intéressait aussi à moi, mais j’ai également refusé cette offre, car il y avait déjà un entraîneur en place. Je suis resté en contact avec le président Adrar qui m’a fixé un rendez-vous pour après le match de l’OMA. On s’est, donc, vu et on a discuté longuement. A la fin, je lui avais promis de venir à Béjaïa pour régler les derniers détails. Et Hamdoullilah, tout a été ficelé en un temps record. Je viens de signer mon contrat qui court jusqu’à la fin de saison.

Qu’en est-il des objectifs tracés avec les dirigeants ?

L’objectif principal du MOB est l’accession. De par ma nature, j’aime me fixer ce challenge. Ces dernières années, je me suis un peu retiré de la scène footballistique pour des raisons personnelles. L’année passée, l’envie de revenir sur les terrains m’est revenue. Il ne faut pas oublier que je cumule 30 ans d’expérience dans le domaine. J’ai donc repris avec le RCR avec lequel on a fait un parcours exceptionnel, surtout lors de la phase retour, chose qui m’a poussé à reprendre le service d’entraîneur. L’opportunité s’est présentée avec le MOB et je n’ai pas hésité à la saisir.

Avez-vous discuté avec le staff technique ?

Pas pour le moment. Aujourd’hui dans la soirée (avant-hier), on va se réunir avec les joueurs et le staff en place. Le prochain match contre la JSMB ne nous incite pas à chambouler les plans. On prendra les décisions nécessaires après ce match.

Vous avez sûrement une idée sur l’effectif du MOB cette saison ?

Un entraîneur professionnel doit suivre toutes les équipes et leurs effectifs. Concernant le MOB, j’ai déjà entraîné certains joueurs et j’ai une idée sur le groupe actuel, dont une huitaine est de la saison écoulée Je sais aussi que des jeunes ont été intégrés à l’équipe première pour les associer avec les anciens. Le parcours du MOB après sept matchs est honorable mais ce n’est pas encore le niveau d’une équipe qui joue la montée. Cela dit, il reste un bon candidat à l’accession.

L’équipe n’a récolté aucun point à l’extérieur. Comment allez-vous remédier à cette inefficacité ?

Aux premiers contacts avec le président, j’ai commencé à récolter certaines informations sur l’équipe et je suis arrivé à cette conclusion : il y a un grand travail à faire que ce soit sur le plan mental qu’organisationnel.

Votre premier match avec le MOB coïncide avec le derby béjaoui. Vous qui avez entraîné par le passé les deux équipes, comment voyez-vous ce match ?

J’ai été, en effet, dans les deux camps. J’ai fait trois derbys béjaouis avec une victoire, une défaite et un nul. Donc, je connais un peu la fête du derby à Béjaïa qui reste fraternelle. Il n’y a jamais eu de dépassement même lorsqu’il y a avait un vaincu et un vainqueur. La déception n’a jamais eu raison de la sportivité et du fair-play. C’est une fête et je serai très heureux d’y assister.

Des rumeurs circulent sur un probable report de ce derby. Un commentaire ?

C’est une arme à double tranchant, car ça peut désavantager l’équipe qui est bien concentrée et bien préparée. Maintenant, si c’est pour des raisons de sécurité, on devra s’y faire et accepter la décision qui sera prise. Me concernant, le report va me permettre de bien connaître le groupe et de travailler encore plus pour préparer le match dans les meilleures conditions, Inch’Allah.

Un message pour les Crabes ?

Le MOB est une équipe qui dispose d’une base populaire inestimable éparpillée sur le territoire de la wilaya. C’est un club qui a des ambitions à la hauteur de sa grandeur. J’espère seulement qu’ils vont nous soutenir, car l’accession ne se joue pas sur un ou deux matchs ou sur un derby. L’accession se joue sur une saison complète, et moi, qui ai de l’expérience dans les accessions, je sais qu’il n’est pas bon parfois d’être au sommet du classement lors des premiers matchs, car tu es visé d’emblée. Je préfère aller doucement et sûrement et, au finish Inch’Allah, on sera parmi le quatuor d’équipes qui vont accéder en Ligue 1.

Propos recueillis par Z. H.