L’OC Adjiba arrive

La course-poursuite entre le leader, le DRB Kadiria, et son dauphin, l’Olympique El-Adjiba, se poursuit. En effet, l’équipe de Kadiria a enchaîné sa onzième victoire sur les treize matchs disputés et consolide ainsi sa position de leader. Ce qui lui permet de foncer droit vers une accession historique. Présidée par Hacéne Messaoudi, elle vient de remporter son deuxième derby de suite face à Nedjm Lakhdaria qu’elle a écrasé sur le score de 5 à 2. A présent, quatre points les séparent, en attendant le grand choc qui les attend. De son côté, l’Olympique El-Adjiba, son concurrent direct pour l’accession, ne lâche rien et reste accrochée. Elle est revenue avec les points du match face à la JS Kadiria battue, chez elle, sur le sore de 0 à 2. Pour sa part, l’Olympique de Raffour renoue avec la victoire, après avoir pris le meilleur sur l’E Oued Berdi sur le score de 3 à 1. Mais le CR Bordj Okhriss a enregistré une nouvelle défaite, à domicile, face à l’USC Aïn Laloui (1-2). Il est désormais à la dernière place avec zéro point. Enfin, la rencontre devant mettre aux prises le WR Dirah avec Affak Bordj Okhriss ne s’est pas jouée à cause de l’absence de l’équipe visiteuse, alors que celle qui oppose Bordj Hamza de Bouira à l’équipe du FC Thalmelahth est prévue pour aujourd’hui.

M. A.

Les résultats

JS Kadiria 0 – OC Adjiba 2

DRB Kadiria 5 – NM Lakhdaria 2

O Raffour 3 – E Oued Berdi 1

CRB Okhriss 1 – USC Aïn Laloui 2