L’Olympique M’Cisna gagne enfin !

Cette sixième journée a été prolifique en matière de buts inscrits avec 26 buts marqués et nos prévisions se sont avérées fondées dans ce groupe, puisque les poulains de Yazid Azzi ont joué un rôle important dans le changement survenu en tête du classement. En effet, grâce à sa victoire par trois buts à zéro (3 – 0) sur l’un des deux ex Co-leaders, le CRB Aokas en l’occurrence, le NC Bejaia a permis à la JS Djermouna de s’installer seule à la tête du podium.

Mais pour ce faire, ce dernier devait absolument venir à bout de son adversaire du jour, la coriace équipé de l’ARB Barbacha, laquelle a essuyé à l’occasion sa première défaite de la saison. Il faut tout de même préciser que la victoire des poulains de Zahir Hedadj fut longue à se dessiner, puisqu’il a fallu attendre le temps additionnel 90+5 pour voir Riad Maouche libérer le nombreux public des Jaune et Bleu qui s’est déplacé au stade comme à chaque fois et qui commence à croire au rêve du fait que leur équipe favorite enregistre des résultats très satisfaisants pour sa première saison dans ce palier et prouve en ce début de saison qu’elle possède de solides arguments pour jouer l’accession.

Le Chabab d’Aokas se voit, du coup, recaler à la deuxième place à trois unités. Quant aux outsiders qui se positionnent à l’affût des prétendants, soulignons les succès des deux ex pensionnaires de la Régionale II, SS Sidi-Aïch et la JS Ighil Oouazzoug. En effet, le doyen des clubs de la Kabylie, la SSSA a réussi une belle remontée au classement comme en témoigne son troisième succès à l’extérieur ramené cette fois-ci de son déplacement périlleux chez le CRB Souk El Tenine. Après avoir été menés au score dès la première mi-temps, les Diables rouges s’armeront de volonté en seconde période pour équilibrer les débats et ce qui devrait arriver arriva à la 70 ‘ de jeu par l’entremise de Sekouchi qui remettra les pendules à l’heure.

Une égalisation qui donnera des ailes aux poulains de Samir Amaouche qui assiègent l’arrière-garde adverse et c’est en toute logique que le renard des surfaces, Koceila Lardjene, arrivera à ajouter le second but synonyme de victoire des Diables rouges, victoire qui leur permet de rejoindre leur adversaire du jour à la 4eme place en compagnie de la JSIO qui s’est imposée face à la JS Melbou par trois buts à deux (3 – 2). Pour sa part, Gouraya de Bejaia est parvenu à faire le plein chez l’Olympique de Feraoun au moment où l’AS Taassast n’a pu faire mieux que se contenter du partage des points face à la JSB Amizour, ce qui, en toute vraisemblance ne fait en aucun les affaires des deux formations.

Tandis que le RC Ighil Ali et, grâce à sa victoire à domicile sur la protection civile, a quitté la zone des relégables. Enfin, l’Olympique de M’Cisna met fin au signe indien qui le poursuit depuis l’entame de cet exercice, lui qui n’a pas raté cette fois-ci l’occasion de signer son premier succès de la saison en recevant le CRB AïtR’Zine, frappant fort, sur le score large de quatre buts à un (4 – 1).

Tahar H.

Les résultats

CRB S El Tenine 1 – SS Sid-Aïch 2

O Feraoun 0 – Gouraya Béjaïa 2

JS Djermouna 1 – ARB Barbacha 0

AS Taassast 2 – JSB Amizour 2

NC Béjaïa 3 – CRB Aokas 0

JS Ighil Ouazzoug 3 – JS Melbou 2

RC Ighil Ali 2 – CS P Civile 0

O M’Cisna 4 – CRB Aït R’Zine 1