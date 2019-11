L’opération sauvetage se poursuit

Les Vert et Rouge, qui restaient scotchés à l’avant-dernière place du classement avec 10 points, n’ont pas raté l’occasion de la réception du RC Relizane, mercredi passé, pour empocher trois précieux points et signer ainsi leur second succès de la saison sous la houlette du coach Moes Bouakaz. Du coup, les camarades de Zenasni, auteur du seul but contre les Relizanais (44’), poursuivent sereinement leur opération redressement en Championnat, entamée depuis le dernier match nul (1-1) ramené de chez le RCA (1-1).

Une autre équipe du haut du tableau. Les Béjaouis ne cessent de s’affirmer de match en match, en rehaussant davantage leur niveau de jeu, au grand bonheur de leurs fidèles supporters qui se mettent désormais à rêver d’un avenir prometteur. Il faut savoir que face aux Relizanais, Walid Zamoum et consorts ont mis beaucoup de cœur à l’ouvrage et ont fait preuve d’une grande débauche d’énergie sur le terrain pour pouvoir remporter cette victoire salutaire pour la suite de leur parcours, en Championnat.

Même le technicien tunisien n’a pas tari d’éloges sur ses poulains, en mettant en exergue leur belle prestation contre un adversaire qui a tout fait pour renverser la vapeour. A noter que les partenaires de Mohamed Derrag étaient beaucoup plus menaçants, lors de la seconde période de jeu, face aux défenseurs béjaouis, dans l’espoir de revenir au score. Mais ces derniers, à l’instar de toute l’équipe, ont tenu bon jusqu’à la fin. A ce propos, Bouakaz a déclaré : «Je tiens à féliciter mes joueurs qui ont réalisé un match plein contre une équipe du RCR accrocheuse à souhait.

En d’autres termes, notre victoire est amplement méritée, d’autant plus que mon équipe a fourni de grands efforts sur le terrain pour prendre les trois précieux points. Nous espérons tous que cette performance ne fera que nous renforcer davantage dans notre détermination à aligner d’autres résultats positifs, lors des prochaines journées.». Après avoir bénéficié de 48 heures de repos, au lendemain de leur succès à domicile contre le RCR (1-0), les joueurs de la JSMB reprennent du service, cet après-midi, dans le but d’entamer les préparatifs de leur prochain match du 4e et dernier tour régional de Dame Coupe, prévu le samedi 30 novembre, contre la JS Tichy.

B Ouari