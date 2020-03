L’OS El-Kseur en danger à Bordj El-Kiffan

La Ligue régionale d’Alger a décidé de programmer la 23ème journée dans le palier de la Régionale 1 pour aujourd’hui. Une journée où les Olympiens d’El-Kseur ont un autre dur morceau. Et pour cause. Ce sera le 2ème déplacement de suite de l’OSEK, cette fois-ci pour en découdre avec le CRB Bordj El-Kiffan. Une rencontre qui ne sera facile, car l’équipe locale n’a jamais perdu chez elle, en plus du fait que l’écart entre les deux équipes soit d’un seul point à l’avantage du club recevant, qui a 37 points contre 36 pour les visiteurs. Ces derniers sont donc dans l’obligation d’enregistrer un bon résultat, sachant qu’une défaite les laissera toujours en course pour décrocher le fameux ticket pour la DNA.

C’est dire que les hommes de Yassine Abdiche doivent gagner, tout en espérant que le chef de file perde, au stade Oukil Ramdane de Tizi Ouzou, où il croise le fer avec les gars du CRBTO. En cas de défaite du leader et de la victoire de l’OSEK, qui est 3ème, cette dernière reviendra à trois points de retard. Dans le cas contraire, l’écart se creusera davantage et il sera difficile de rattraper le leader, sachant qu’il restera après sept matchs à jouer, donc 21 points en jeu. De ce fait, neuf points d’écart seront difficiles à rattraper.

Le WB Saoula, qui pointe à la 4ème place avec le même nombre de points que les El-Kseurois (36), aura une occasion de rester dans la course à l’accession, en recevant l’avant-dernier, l’USM Chéraga. Une empoignade à la portée des locaux. De son côté, l’ERB Ouled Moussa, qui suit de près le quatuor de tête, effectue un déplacement dans la capitale pour en découdre avec l’ESM Boudouaou. Une équipe moyenne à la 2ème moitié du classement (9ème avec 27 points). Pour sa part, l’US Oued Amizour, sur deux résultats positifs, reçoit l’ES Azeffoun, dans une rencontre de confirmation pour les deux équipes. Si l’USOA arrive à enregistrer sa 6ème victoire de la saison, elle reviendra à égalité de points de son invité du jour.

Enfin, les deux matchs restants concernent les équipes du bas du tableau, où la JS Tichy, qui ferme toujours la marche du classement avec seulement 14 points, va en découdre avec le CA Kouba. Une équipe qui semble avoir perdu ses chances d’accession, étant à 9 points de retard du leader, mais qui peut encore y croire, en cas de chute de ce dernier. Enfin, l’USM Draâ Ben Khedda, 13ème avec 22 points, reçoit la JSM Chéraga, qui est derrière avec 21 points. Un match à six points pour les locaux.

R. M.