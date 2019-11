L’OS El Kseur veut récupérer son trône

La suite de la 7e journée dans le palier de la Régionale 1 se joue aujourd’hui avec les quatre rencontres qui restent pour sa mise à jour, entamée samedi passé. Ainsi, l’ex-leader, l’OS El Kseur, qui a été éliminé en Coupe par la JS Boumerdès, reçoit la JS Tixeraïne dans un match palpitant. Et pour cause, les gars de Yassine Abdiche jouent avec le 4e au classement, la JS Tixeraïne, au stade Braham Zaidi d’El Kseur, et ce à partir de 15h00. Le vainqueur de cette partie prendra automatiquement la 1re place, puisque le club local possède un point de retard sur le CAK, alors que le club visiteur n’est qu’à deux points. Cela rend cette joute attractive et poussera les 22 acteurs à se surpasser, afin de prendre la totalité des points mis en jeu.

De son côté, le CRB Bordj El Kiffan, 3e au classement, reçoit l’autre nouveau venu dans ce palier, à savoir l’ERB Ouled Moussa. Un club qui stagne à la 8e place avec neuf points et vise les trois points pour revenir à hauteur de l’équipe qui reçoit. C’est également un match à suivre avec intérêt. L’USM Draâ Ben Khedda, qui pointe à la 9e place avec 8 points, reçoit, elle, une équipe de la JS Tichy revigorée par ses deux succès acquis en Championnat face au CRB Tizi Ouzou à Tichy (1/0) et en Coupe, lors du 3e et avant-dernier tour régional devant le CRB Bordj El Kiffan (1/2).

Une rencontre pas du tout facile pour les deux teams, car l’un veut remonter au classement, alors que l’autre aspire à quitter la zone rouge, soit la dernière place après les deux petits points engrangés. Enfin, la 4e rencontre au programme de cette mise à jour oppose, au stade de Boudouaou, l’ESMB local au CM Tidjelabine. Un match indécis pour les deux équipes.

Rahib M.