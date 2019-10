L’US Béni Douala cale à nouveau

Que se passe-t-il à l’US Béni Douala en ce début de saison ? L’équipe n’arrive toujours pas à gagner au stadae du 1er Novembre de Tizi Ouzou. Après avoir perdu face à l’ESM Koléa et fait match nul contre l’IB Lakhdaria, les coéquipiers de Saou avaient une occasion en or de signer leur premier succès à domicile et devant leur public lors de la réception, samedi après-midi, de la formation de la JS Hai Djabel pour le compte de la 7e journée de la division nationale amateur. Mais en vain. Ça n’a pas été le cas et ils sont passés à côté, en ratant une victoire qui était à leur portée. Pourtant ils ont bien entamé la rencontre en parvenant à ouvrir la marque par Islam Menkoura.

Ce dernier avait même la possibilité de mettre la JS Hai Djabel KO, mais c’est bien dommage. Puisque l’avant-centre de l’USBD a raté le penalty obtenu. Ce qui n’a fait que galvaniser l’équipe adverse qui a réussi à égaliser. C’est sur ce résultat de parité que s’est achevée la première mi-temps. Après la pause citron, le coach Gaci a opéré des changements, mais qui n’ont rien donné. Le score est resté un but partout entre les deux équipes jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. C’est un autre faux pas de trop pour l’US Béni Douala qui n’arrive pas à décoller au grand dam de ses supporters qui commencent à s’inquiéter pour leur équipe quant à ses chances de jouer l’accession en ligue 2 cette saison. Le prochain déplacement au stade Brakni, pour affronter l’USM Blida sera vraiment difficile.

Mais les camarades de Merzak Abaziz n’ont pas le choix et doivent se racheter, en allant chercher la victoire en terre blidéenne, sinon ce sera la crise. La balle est dans le camp des joueurs et ils n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent permettre à l’équipe de gagner des places au classement et de s’éloigner de la zone rouge. Le retour de Taâbi Mahrez et de l’attaquant Mohamed Aissam Atamna ne sera que bénéfique pour le groupe, vu leur poids et ils seront certainement d’un grand apport et donneront des solutions au staff technique à sa tête Salem Gaci.

Massi Boufatis

Les résultats

US Béni Douala 1 – JS Djabel 1

RC Kouba 1 – USM Blida 0

RC Boumerdès 1 – IB Khechna 1

IB Lakhdaria 1 – NARB Reghaia 0

NRB Touggourt 1 – WR M’Sila 0

WA Boufarik 1 – ESB Aknoun 0

ESM Koléa 1 – CRB Thour 0

CRBA Ouessara 0 – CRBD Beida 1