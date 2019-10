L’US Béni Douala chute de nouveau

Le choc de la 6e journée entre le leader, l’ES Ben Aknoun, et l’US Béni Douala a tenu toutes ses promesses, avant-hier. Il y a eu beaucoup d’engagement physique et de duels ainsi que du beau jeu des deux côtés, au stade de Ben Aknoun. Mais au final, c’est le leader qui prend les trois points mis en jeu, sur un penalty exécuté avec succès à la 36’. Cela dit, les poulains de Salem Gaci n’ont pas démérité puisqu’ils ont tout fait pour rétablir l’équilibre en deuxième mi-temps, en se procurant beaucoup d’occasions de but, par Taâbi Mahrez, Islam Menkoura, Dekkal et les rentrants Daoudi, Zaouche, Belgacem et surtout l’ailier gauche Atamna, mais sans succès. La défense de l’ES Ben Aknoun et leur gardien, Sidi Salah, qui n’est autre que l’ex-keeper de l’USBD, ont annihilé toutes les tentatives des poulains de Gaci, et ce, jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre, au grand bonheur des supporters du camp adverse.

Une défaite difficile à digérer pour les Ath Douala qui étaient très motivés au départ, surtout avec leur dernier succès réalisé au stade Djilali Bounaâma, face au RC Boumerdès. A noter que cette défaite a eu des répercussions sur le classement de l’équipe qui dégringole à la 12e place avec seulement six points dans son compteur. Les partenaires de Mohamed Amine Saou accusent un retard de 8 points sur le leader, l’ES Ben Aknoun, qui totalise désormais 14 unités dans son capital. Cela dit, pour les coéquipiers de Meddah Abdellah ce n’est que partie remise. Ces derniers doivent sortir le grand jeu et être efficaces à l’avenir, en commençant par la sortie de ce samedi, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, face à la JS Hai Djabel, dans le cadre de la 7e journée du championnat de la Division nationale amateur (groupe centre). Un match à six points pour le club. Conscient de l’enjeu, le coach Salem Gaci n’a pas accordé de repos aux joueurs, lesquels ont repris hier après-midi le travail.

Ils auront aussi à s’entraîner aujourd’hui et demain, pour être au top samedi en vue de répondre présents face à cette formation de la JS Hai Djabel. Un rendez-vous que les Ath Douala ne veulent en aucun cas rater. Ils sont armés d’une grande volonté pour empocher les trois points qui seront mis en jeu et s’offrir leur premier succès à domicile, après avoir perdu contre l’ESM Koléa et fait match nul contre l’IB Lakhdaria.

Massi Boufatis