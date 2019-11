L’US Béni Douala dos au mur

L’USBD, qui reste sur une défaite face à l’USMB, abordera le match d’aujourd’hui face au WRM avec la nette intention de prendre les trois points. Les Lions d’Ath Douala n’ont plus droit à l’erreur et la victoire est plus que vitale cet après-midi lors de la réception du WR M’Sila au stade du 1er Novembre, dans le cadre de la 9e journée du championnat de la division nationale amateur du groupe centre. Les camarades de Khelifa Belladjel qui restent sur une défaite à Blida face à l’USMB sur le score de 2 à 0, aborderont le match d’aujourd’hui face au WRM avec la nette intention de prendre les trois points qui seront mis en jeu.

L’erreur n’est pas permise pour les poulains de Salem Gaci et Lamara Douicher. Un seul mot d’ordre pour les gars d’Ath Douala qui doivent coûte que coûte gagner pour sortir la tête de l’eau et s’éloigner de la zone rouge. Car si les coéquipiers de Mohamed Amine Saou ne parviennent pas à gagner aujourd’hui, ils risquent de se retrouver menacés davantage de relégation. Les feux sont au rouge et une victoire cet après-midi va libérer le groupe, pour la suite du parcours. La balle est dans le camp des joueurs qui sont les seuls acteurs sur le terrain.

C’est aussi le cas pour le staff technique, à sa tête Salem Gaci, qui a déjà supervisé le WR M’Sila samedi dernier face au RC Boumerdès et il a une idée sur sa manière de jouer pour la contrer et s’offrir la victoire. «J’ai été au stade de M’Sila la semaine passée, sachant qu’on a joué jeudi et cette équipe a joué samedi face au RCB. Le match s’est achevé sur le score de parité entre les deux équipes. Il y a des qualités dans cette équipe, comme j’ai noté des points faibles qu’on va essayer d’exploiter pour gagner.

On ne doit pas rater ce match, car un succès va libérer les joueurs pour le reste du parcours», dira-t-il. Et de conclure : «Ce sera un match difficile car un match ne ressemble jamais à un autre. Mais je fais confiance aux joueurs et ils sont déterminés à s’imposer pour effacer les derniers faux pas concédés». Un rendez-vous à ne pas rater pour l’US Béni Douala pour éviter la crise, car la situation n’est pas vraiment rassurante depuis l’entame du championnat et les résultats en dents de scie enregistrés en sont la parfaite illustration. Il est temps que l’USBD renoue avec ses traditions en terrassant tout sur son passage pour aller de l’avant et retrouver sa réelle place en haut du tableau.

Massi Boufatis