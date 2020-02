L’US Béni Douala en danger à Bourouba

L’US Béni Douala, qui reste sur un faux pas à domicile face à l’ES Ben Aknoun, n’a plus droit à l’erreur.

Le match de cet après-midi, face à la JS Haï Djabel, au stade Ali Aïssani de Bourouba, est un rendez-vous que les gars d’Ath Douala ne doivent pas rater s’ils veulent quitter la zone rouge, surtout après la victoire, en match retard, de l’IB Khemis El-Khechna, face au leader, le WA Boufarik, sur le score de deux buts à un. Les coéquipiers de Mohamed Aïssam Atamna sont donc condamnés à battre la JSHD pour quitter le bas du classement. Les débats seront chauds devant cette équipe de La Montagne difficile à manier sur son terrain et devant ses supporters. Mais les Ath Douala sont habitués à fournir de belles prestations, en dehors de leurs bases, et de gagner des points, comme ce fut le cas contre l’ESM Koléa et l’IB Lakhdaria, pour ne citer que ces deux adversaires. Certes, la bande à Bouziane Rahmani sait très bien que sa mission ne sera guère facile, mais rien ne lui semble impossible.

Les joueurs, seuls acteurs sur le terrain, doivent relever le défi pour remettre l’US Beni Douala sur les rails et lui permettre de revenir à sa véritable place. Les dirigeants aussi sont appelés à galvaniser les joueurs et à les motiver, afin qu’ils puissent se transcender et passer l’écueil de la JS Haï Djabel avec succès. Pour les autres matchs de la journée, l’IB Lakhdaria défie le NARB Réghaïa dans un match qui s’annonce difficile devant un adversaire jouant sa survie, en DNA. C’est aussi le cas du RC Boumerdès, à la dernière place, sommé de réagir à l’extérieur, aujourd’hui, devant l’IB Khemis El-Khechna. Une équipe qui veut continuer son ascension et quitter définitivement la zone rouge. En haut du tableau, le CR Beni Thour accueille l’ESM Koléa avec l’objectif de prendre les trois points et de déloger le WA Boufarik, en appel chez l’ES Ben Aknoun. De son côté, le CRB Dar El-Beïda croise le fer avec le CRB Aïn Oussara dans un match entre prétendants à l’accession, tandis que l’USM Blida attend de pied ferme le RC Kouba. Enfin, le WR M’Sila défi son invité du jour, le NRB Touggourt, avec la nette ambition de s’offrir la victoire.

Massi Boufatis