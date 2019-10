L’US Béni Douala gagne enfin !

Il a fallu attendre la 5e journée pour voir enfin l’US Béni Douala débloquer la situation et gagner son premier match de la saison. Après trois matchs et une défaite, les camarades de Mohamed Amine Saou sont allés chercher les trois points de la victoire, avant-hier jeudi, en battant le RC Boumerdès sur son terrain de Dilali Bounaâma, sur le score d’un but à zéro. Les poulains de Salem Gaci ont eu la mainmise sur la rencontre dès son entame et ont multiplié les occasions, mais sans parvenir à les transformer en buts.

Mais même du côté des locaux drivés par Fatah Chalal, il y a eu deux occasions nettes de scorer, mais sans succès. Ce n’est que partie remise pour les Ath Douala qui trouvent le chemin des filets à la 39’, par l’entremise du virevoltant attaquant Belkacem Yadaden transfuge du DC Boghni. Un but qui a suffi à l’USBéni Douala de prendre les 3 points et d’assurer une belle victoire amplement méritée et ce, sans diminuer de la valeur du RC Boumerdès qui a tenté de revenir dans le match, mais sans succès.

En seconde période, la bande à Salem Gaci et Lamara Douicher se sont procuré beaucoup d’occasions de but, par l’entremise de Meddah Abdellah à deux reprises et par l’avant centre Menkoura Islam et l’ailier gauche Mohamed Aissam Atamna. Le score n’a pas évolué et le référée de la rencontre a mis fin aux débats, avec ce petit mais précieux succès de l’US Béni Douala, qui gagne des places au classement en pointant à la 8e place avec 6 points et à cinq longueurs du leader l’ES Ben Aknoun qui est revenue de Lakhdaria avec un match nul en faisant un but partout face à l’IBL local. La prochaine sortie des capés de Gaci à Ben Aknoun s’annonce déterminante pour la suite du parcours et en cas d’une autre victoire, l’écart se réduira à deux points.

Hocine Ammam

de retour

L’ancien président de section football qui a pris la décision de démissionner de son poste après la fin de l’exercice précédent, est de retour aux affaires du club, au grand bonheur des supporters et des amoureux de l’USBD et même des dirigeants. L’homme fort de l’US Béni Douala, a repris du service à quelques jours du match face au RC Boumerdès. Un retour gagnant pour le boss Ammam, qui a trouvé les mots et qui a su comment motivé les joueurs, pour se transcender face à cette équipe de Boumerdès pour arracher la première victoire de la saison. C’est le cas aussi pour le secrétaire du club Hocine Hamcha. Ce dirigeant actif et qui est très attaché au club a refait surface lui aussi. Il était présent avant-hier au stade Djilali Bounaâma. Il a accompagné l’équipe à Boumerdès.

Massi Boufatis.

Les résultats

RC Boumerdès 0 – USB Douala 1

NRB Touggourt 1 – JSH Djabel 0

RC Kouba 2 – CRB Thour 1

WA Boufarik 1 – IBK Khechna 1

ESM Kolea 2 – USM Blida 1

IB Lakhdaria 1 – ESB Aknoun 1

CRBD Beida 0 – NARB Réghaïa 1

CRBA Ouessara 0 – WR M’Sila 0