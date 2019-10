L’US Béni Douala ne sait plus gagner

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Ath Douala, qui multiplient les faux pas surtout à domicile. Avant-hier, lors de la réception de l’IB Lakhdaria au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, pour le compte de la 4e journée, les poulains du nouveau coach Salem Gaci, étaient dans l’obligation de gagner, et de confirmer le nul ramené de Touggourt, mais c’est le contraire qui s’est produit. Les coéquipiers de Taâbi Mehrez étaient menés au score suite à une mauvaise entente dans l’axe de la défense qui a vu l’attaquant de Lakhdaria s’en aller battre tranquillement le gardien Saou Mohamed Amine, qui n’a rien pu faire sur l’action.

Touchés dans leur amour propre, les camarades de Boudjaoui Moussa assiègent le camp de l’IBL et multiplient leurs assauts. Leurs efforts ont été récompensés par l’obtention d’un penalty suite au fauchage du virevoltant attaquant Mohamed Aissam Atamna. La sentence est exécutée avec succès par le buteur de l’équipe Islam Menkoura. Un but qui va galvaniser plus les joueurs, qui se procurent d’autres occasions, mais sans succès. Après la pause citron, l’US Béni Douala revient sur le terrain, avec la ferme intention de marquer un deuxième but, mais en vain. Toutes leurs tentatives ont été vouées à l’échec et ce malgré l’incorporation de Belkacem Yadaden, Omar Aoudia et Aissaoui Samy par le coach Gaci.

Déjà cinq points de perdus à Tizi Ouzou et c’est beaucoup, pour un club qui vise l’accession en Ligue deux. Les choses s’annoncent difficile et une réaction s’impose jeudi prochain à Boumerdès, face au RCB qui jouera aujourd’hui contre l’USM Blida. Trois autres matchs ont eu lieu jeudi, avec le choc entre le NARB Reghaia-RC Kouba qui s’est achevé sur le score de parité de 0 à 0. Alors que le leader le WR M’Sila a été piégé sur ses bases par le CRB Dar El Beida en se contentant d’un nul un but partout. Enfin l’ES Ben Aknoun s’est distingué en battant le NRB Touggourt 4 à 1 et rejoint M’Sila en tête du classement avec dix points pour chaque équipe. Les quatre derniers matchs de cette 4e journée sont prévus pour cet après-midi.

Massi Boufatis