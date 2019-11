L’US Béni Douala pour la confirmation

Les joueurs de l’USBD sont décidés à aller chercher une autre victoire cet après-midi au stade Zerrouki Abdelkader de Khemis El Khechna. Les Lions d’Ath Douala qui ont goûté à leur premier succès à domicile et le deuxième de la saison, aborderont cet après-midi le match de la 10e journée du championnat de la Division national amateur, face à l’IB Khemis El Khechna, avec un moral au beau fixe. Les partenaires de Mohamed Amine Saou, qui ont le vent en poupe, après le dernier succès réalisé avec l’art et la manière face au WR M’Sila sur le score de 3 à 1, sont décidés à aller chercher une autre victoire cet après-midi au stade Zerouki Abdelkader de Khemis El Khechna.

Un rendez-vous qui s’annonce à priori à l’avantage des poulains de Gaci, car l’adversaire n’a rien d’un foudre de guerre et occupe la 14e place avec 8 points seulement dans son compte. Les coéquipiers de Menkoura sont sur la bonne voie, mais ils doivent confirmer face à cette équipe de Khemis El Khechna, qui reste sur une défaite à Lakhdaria face à l’IBL locale sur le score de deux buts à un. La balle est dans le camp des joueurs seuls acteurs sur le terrain, mais aussi chez le staff technique, qui devra trouver des solutions, tout en mettant en exécution une tactique de jeu qui portera ses fruits et qui permettra à l’USBD de revenir à Tizi Ouzou avec les trois points de la victoire.

Un succès qui permettra aux Ath Douala de se rapprocher davantage du podium. C’est là l’objectif des camarades de Meddah, qui comptent aller de l’avant et ratisser tout sur leur passage, en commençant par l’équipe de Khemis El Khechna qu’ils comptent battre sur son terrain et devant ses supporters. Une mission qui s’annonce un peu difficile, mais pas impossible, surtout que le groupe pète la forme et affiche une confiance. Les dirigeants du club font de leur mieux pour motiver les joueurs et les pousser à se transcender cet après-midi face à l’IB Khemis El Khechna qui est en panne de résultats depuis l’entame de la saison. L’accession reste l’unique objectif de l’US Béni Douala cette saison et rien d’autre et que la direction ne veut en aucun cas louper. C’est la quatrième saison de l’US Béni Douala en Division national amateur et il est temps de renouer avec l’accession et de se hisser dans la cours des grands.

Massi Boufatis