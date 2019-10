L’US Béni Douala pour le rachat

L’US Béni Douala, qui n’a pas goûté à la victoire depuis l’entame de la saison, se rendra aujourd’hui à Boumerdès pour affronter le RCB local, dans le cadre de la 5e journée du championnat DNA (groupe centre). Un match capital pour les deux équipes. D’un côté, le RC Boumerdès, qui est revenu avec un nul de Blida lors de la précédente étape, tentera de confirmer et de signer son deuxième succès de la saison, mais de l’autre, la bande de Gaci Salem foulera la pelouse avec la seule conviction de prendre les trois points et de rentrer à Tizi Ouzou avec un moral au beau fixe. Les coéquipiers du capitaine Mehrez Taâbi sont dos au mur et n’ont plus droit à l’erreur, eux qui veulent garder leurs chances intactes pour l’accession en Ligue 2.

Le staff technique, à sa tête Salem Gaci, reste confiant et croit dur comme fer en les capacités du groupe de damer le pion au RC Boumerdès, au stade Djilali Bounaâma. En prévision de cet important duel, une bonne ambiance règne au sein de l’équipe d’Ath Douala qui a déjà mis aux oubliettes le dernier faux pas concédé contre Lakhdaria. En effet, tout le monde semble est mobilisé pour relever le défi et signer le premier succès de la saison. Pour l’autre représentant de la Kabylie, l’IB Lakhdaria, les yeux seront braqués sur le stade de l’ex-Palestro qui abritera un choc entre les locaux et l’ES Ben Aknoun. C’est la grande explication de cette 5e journée, mais, dommage, le match se déroulera à huis clos, après la sanction infligée au club.

Les poulains d’Achouri, qui totalisent 7 points, attendent de pied ferme leurs homologues de Ben Aknoun qui caracolent en tête. Un succès permettra aux locaux de rejoindre leurs invités du jour en tête de classement. Ce sera, donc, un match à six points pour l’IB Lakhdaria qui ne veut en aucun cas louper le coche, cette équipe étant déterminée à prendre son envol en championnat et confirmer sa série de quatre matchs sans la moindre défaite. A noter, enfin, que tous les matchs d’aujourd’hui débuteront à 15 heures.

Massi Boufatis

Le programme

RC Kouba – CR Béni Thour

NRB Touggourt – JSH Djabel

IB Lakhdaria – ESB Aknoun

CRBD Beida – NARB Réghaïa

CRBA Ouessara – WR M’Sila

ESM Koléa – USM Blida

RC Boumerdès – USB Douala