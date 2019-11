L’US Béni Douala pour le rachat

Tous les regards seront braqués, cet après-midi, sur le stade Boualem Bouraâda de Réghaïa, qui abrite le match de la 12e journée entre le NARBR et l’US Beni Douala. Il met aux prises la lanterne rouge du NARB Réghaïa avec l’avant-dernier de la classe, l’US Béni Douala. C’est un match à six points pour les deux équipes mal-classées, celui de la dernière chance si elles veulent sortir la tête de l’eau. Les gars de Réghaïa veulent gagner pour souffler un peu et entrevoir le bout du tunnel et c’est aussi le cas pour les Ath Douala, qui n’ont plus le droit à l’erreur, eux qui aspirent à accéder en Ligue deux, cette saison.

Pour espérer revenir à la maison avec les trois points de la victoire, les camarades de Boudjaoui doivent sortir le grand jeu. En ce qui concerne le staff technique de l’US Beni Douala, qui n’avait pas beaucoup de temps, après le revers essuyé à domicile, face au CR Beni Thour, il s’est contenté de quelques séances pour préparer ses poulains. Pour revenir au match, c’est une mission difficile pour l’US Beni Douala, qui accumule les échecs en ce début de saison et n’arrive pas à se hisser en haut du tableau.

Les joueurs sont alors appelés à sortir le grand jeu et redonner espoir à leurs supporters, qui croient dur comme fer en les chances de leur équipe favorite de réaliser leur rêve. Les autres matchs de la 12e journée seront également palpitants, comme celui qui oppose le CRB Dar El Beïda à l’IB Lakhdaria. Deux prétendants en puissance pour l’accession, en Ligue deux. Il y aussi le choc qui oppose le leader du CR Beni Thour à l’USM Blida.

Un rendez-vous à six points pour les deux équipes qui ont le vent en poupe, ces derniers temps. De son côté, le WA Boufarik accueille l’ESM Koléa avec la nette ambition de prendre les trois points. Mais gare à l’excès de confiance ! Le RC Boumerdès, lui, rend visite au RC Kouba dans une mission délicate, alors que le WR M’Sila attend de pied ferme l’ES Ben Aknoun et ne jure que par la victoire. Enfin, l’IB Khemis El Khechna veut confirmer son regain de forme, lors de la réception de son homologue, la JS Haï Djabel.

Massi Boufatis