L’US Béni Douala veut confirmer

L’US Béni Douala aura à cœur de confirmer sa bonne santé et surtout son invincibilité en dehors de ses bases. Ayant réussi son premier succès de la saison, face au RC Boumerdès jeudi dernier, au stade Djilali Bounaâma, les camarades de Mohamed Aissam Atamna, seront opposés cet après-midi au leader du championnat l’ES Ben Aknoun, pour un match comptant pour la 6e journée du championnat de la Division National Amateur groupe centre. Une rencontre d’une grande importance qu’il ne faut pas rater, pour se hisser en haut du classement et réduire l’écart qui le sépare de leur adversaire du jour.

Ce ne sera pas une partie de plaisir et le staff technique de l’US Béni Douala, à sa tête Salem Gaci, a bien préparé son groupe, en apportant les derniers réglages hier après-midi lors de la dernière séance effectuée au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou. Les camarades de Taâbi Mahrez sont bien motivés et ne manquent de rien, puisque le boss Hocine Ammam, qui est revenu aux affaires du club, ne lésine pas sur les moyens financiers pour galvaniser les joueurs et les mettre dans de meilleures conditions.

Ce match sera celui de la confirmation et au même temps, pour perpétuer la tradition, du moment que l’US Béni Douala est habituée à arracher de bons résultats à Ben Aknoun. Les Aoudia, Meddah, Dekkal, Amrouni et compagnie ne comptent pas déroger à cette règle et ne jurent que par la victoire en visant les trois points qui seront mis en jeu. Le club des Ath Douala aura à cœur de confirmer sa bonne santé et son grand retour, et surtout son invincibilité en dehors de ses bases, depuis l’entame de la saison sportive. Une mission difficile, mais pas impossible, surtout avec ce bon état d’esprit qui anime le groupe. Tout le monde est mobilisé pour revenir du stade de Ben Aknoun avec la victoire. C’est le seul et unique mot d’ordre des gars d’Ath Douala et rien d’autre.

Pour les autres matches de cette journée, l’IB Lakhdaria voudra se racheter de son dernier faux pas à domicile, cet après-midi, face à la JS Hai Djabel. C’est le cas pour l’USM Blida qui est déterminée à arracher la victoire lors de la réception du NRB Touggourt. C’est le même objectif recherché par le NARB Reghaia qui tentera d’enchaîner avec un autre succès, sur son terrain aujourd’hui face à son invité du jour le CRB Ain Ouessara. Le derby qui opposera le CRB Dar El Beida à l’ESM Kolea tiendra toutes ses promesses et ça va se jouer sur de petits détails. Le WR M’Sila, qui est en haut du classement, ne compte pas rater l’occasion, en tentant de battre son invité du jour le WA Boufarik, mais ce ne sera pas facile. Le RC Boumerdès qui a laissé des plumes face à l’US Béni Douala, rendra visite au CR Béni Thour dans un match qui s’annonce d’ores et déjà très difficile, mais pas impossible. Enfin l’IB Khemis El Khechna attend de pied ferme le RC Kouba et ne jure que par la victoire. Tous les matches débuteront à 15h et celui de l’USM Blida – NRB Touggourt se jouera à huis clos au stade Brakni de Blida.

Massi Boufatis.

Le programme

NARB Reghaia – CRBA Ouessara

CRBD Beida – ESM Koléa

ESB Aknoun – USB Douala

WR M’Sila – WA Boufarik

JS Hai Djabel – IB Lakhdaria

USM Blida – NRB Touggourt

CRB Thour – RC Boumerdès

IBKE Khechna – RC Kouba