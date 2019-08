L’US Tirmitine en deuil

La famille sportive de l’US Tirmitine est en deuil suite au décès du dirigeant actif Ahmed Hadjam dit Aâmi Rezki, le 19 août dernier, des suites d’une maladie. Les joueurs des différentes catégories, le staff technique, les dirigeants, les amoureux du club, ses proches, ses amis et sa famille étaient tous là mercredi passé pour lui rendre un dernier hommage, avant qu’il ne soit enterré chez lui à Tirmitine.

Il part à l’âge de 65 ans en laissant derrière lui sa famille et sa deuxième famille l’US Tirmitine, dont il est membre fondateur. «Je suis sous le choc comme toute la famille sportive de l’US Tirmitine. Il était malade pendant 20 jours, avant de rendre l’âme le 19 août à minuit. Que Dieu l’accueille en Son vaste Paradis, à Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. Au nom de l’US Tirmitine, nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille», dira Rezki Chaba, le secrétaire général du club. Hadjam Ahmed dit Aâmi Rezki a toujours souhaité voir l’US Tirmitine gravir les échelons et c’est ce que vont faire les capés de Ouafi cette saison en accédant en division honneur et ce sera comme une récompense à la mémoire du défunt Aâmi Rezki.

M. B.