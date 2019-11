L’USO Amizour dos au mur

Les Rouge et Noir d’Amizour qui sont bons derniers avec deux petits points récoltés durant les six premières rencontres sont donc dos au mur. Amputée de quatre rencontres pour la simple raison que des clubs ont joué le 3e et avant-dernier tour régional de la coupe d’Algérie, cette 7e journée verra le déroulement de quatre rencontres, ce samedi, avec le match des mal-classés qui opposera l’US Oued Amizour à l’USM Chéraga. Les Rouge et Noir d’Amizour qui sont bons derniers avec deux petits points de récoltés sur les 18 mis en jeu durant les six premières rencontres sont donc dos au mur.

Le fait de recevoir l’avant-dernier, le club de l’USMC, poussera certainement les capés du coach Nassim Dehouche à se surpasser afin de prendre les trois points et par la même occasion quitter la dernière place et la laisser à leur adversaire de ce samedi. Ceci, d’autant plus que l’invité des Amizourois a quatre points au compteur. Pour les autres rencontres, le stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou sera le théâtre du derby qui opposera les communards du CRBTO aux littoraux de l’ES Azeffoun. Le club recevant qui est dans une mauvaise posture, avec la 12e place et seulement 5 points de récoltés fera tout pour venir à bout de son invité, qui n’est pas si loin, avec seulement deux points de retard.

En cas de succès, le club recevant reviendra à hauteur des visiteurs. Cette journée connaîtra aussi deux derbys de la capitale, avec comme matchs celui qui opposera le CA Kouba à la JSM Chéraga, deux clubs dont les Koubéens qui sont à la 5è place alors que les gars de Chéraga sont à la 10è. C’est ce qui ajoutera du piment à la rencontre. Enfin, le stade de Bourouba verra l’EC Oued Smar recevoir le WB Saoula dans une rencontre qui sera intéressante à suivre et où le club recevant n’est pas dans une position qui lui permettra de se laisser faire, avec une peu enviable 14è place et seulement 4 points de récoltés et un match en moins.

Rahib M.

Le programme

CA Kouba – JSM Cheraga

USO Amizour – USM Cheraga

CRB Tizi Ouzou – ES Azeffoun

EC Oued Smar – WB Saoula