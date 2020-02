«Ma situation sera réglée dans les jours à venir»

S’exprimant devant les journalises, à l’issue du match de son équipe, avant-hier, face au PAC, le coach de la JS Kabylie, Yamen Zelfani, était déçu aussi bien par le résultat que par le rendement des joueurs. Dans son analyse de la rencontre, le Tunisien, qui a dirigé encore une fois son équipe à partir de la tribune faute d’une licence d’entraîneur CAF A, comme cela a été exigé par la FAF, a indiqué : «On a perdu deux points aujourd’hui. On aurait pu tuer le match, en première mi-temps, mais l’efficacité nous a fait défaut.» Zelfani a également critiqué l’arbitre qui, selon lui, n’a pas comptabilisé tout le temps perdu, lors de cette partie. «Je n’ai pas compris les décisions de l’arbitre, qui n’a comptabilisé que 4 minutes de temps mort, alors qu’il y en avait plus. On va se ressaisir pour effacer ce nul, et ce dès le prochain match», a ajouté le coach des Canaris. Concernant sa situation au club, vu qu’il ne dispose pas d’une licence CAF A pour s’asseoir sur le banc, il s’est dit montré confiant : «En ce qui concerne ma situation, je suis là et je pense que mon cas sera réglé dans les jours à venir.»

M. L.