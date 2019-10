Maamar Youcef et Meddour en stage avec l’EN militaire

Le staff technique de la JSMB se trouve dans l’embarras à l’approche du 35e derby de la ville de Béjaïa contre le MOB comptant pour la huitième journée de la ligue 2 Mobilis. Et pour cause, les deux défenseurs centraux, Maamar Youcef et Meddour, ont rejoint depuis avant-hier soir la sélection militaire à son lieu de stage au centre de préparation des équipes militaires de Ben Aknoun (Alger), un stage qui se prolongera jusqu’à samedi. D’ailleurs, les deux joueurs n’ont pas pris part avant-hier après-midi à la séance de reprise des entraînements de leur équipe au stade de l’UMA. L’absence des deux éléments importants dans l’échiquier de Bouakaz devrait se poursuivre jusqu’au retour de l’EN militaire qui participera aux jeux militaires de Chine dès la semaine prochaine.

Du coup, Maamar Youcef et Meddour rateront les trois prochaines rencontres de leur club. En effet, en plus du derby de samedi prochain face au voisin mobiste, les deux joueurs feront également l’impasse sur les deux rendez-vous face à l’AS Khroub (9e journée) et l’USMH (mise à jour du calendrier au titre de la 6e journée). Dans ce cas de figure, l’entraîneur en chef de la JSMB, Moez Bouakaz, sera amené à trouver des palliatifs pour combler ces défections de taille au moment où l’équipe commence à retrouver ses repères dans le championnat, notamment suite à son premier succès de la saison obtenu samedi dernier contre l’USMAn (2 – 0).

D’autre part et selon une source autorisée du club béjaoui, la direction de Boudjeloud devait saisir hier les instances concernées dans l’espoir de les voir dispenser au moins un des deux éléments dudit stage de l’EN militaire sachant que le staff technique de la JSMB ne dispose, à présent, que d’un seul axial qui est Slimane Allali. Les Vert et Rouge souhaitent, enfin, se présenter avec leurs meilleurs atouts samedi face au MOB pour confirmer leur regain de santé de ces derniers temps sous le commandement du coach Moez Bouakaz.

B Ouari