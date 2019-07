Maamoura représentera Bouira en phase zonale

La 7e édition de la Coupe d’Algérie inter-quartiers des jeunes footballeurs, âgés entre 18 et 22 ans, non structurés et non licenciés au sein de clubs, s’est terminée par la consécration de l’équipe de la commune de Maamoura. La phase de wilaya, qui a débuté le 24 juin dernier, a vu la participation de neuf équipes représentant les communes d’Aghbalou, El Adjiba, Taghzout, Raouraoua, Maamoura, Dechmia, Dirah, Hadjra Zerga et Taguedit.

Lors des demi-finales, l’équipe de Maamoura a surclassé celle d’Aghbalou, qui détient le titre, au niveau local, alors que Raouraoua a pris le meilleur sur son homologue de Hadjra Zerga. La finale, qui s’est déroulée au stade communal d’El Hachimia, a mis aux prises le représentant de la commune de Raouraoua avec celui de Maamoura.

La partie s’est terminée sur un score vierge dans son temps réglementaire. Il a fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. La chance a alors souri à l’équipe de Maamoura, qui l’emporte par 4 à 3. C’est donc cette dernière qui remplacera Aghbalou pour représenter la wilaya de Bouira, lors de la phase zonale prévue à la fin du mois en cours dans la wilaya de Bouira.

M’hena A.