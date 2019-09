«Marquer des buts, c’est mon métier»

Il a inscrit un doublé sur les trois buts marqués par son équipe face à la JS Boukhalfa, en match de coupe. Lui, c’est Khaled Redouane qui livre, dans cet entretien, ses impressions sur la qualification de sa formation, l’Olympique Akbou, au 2e tour de Dame coupe.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez réussi la qualification en coupe face à une bonne équipe de la JS Boukhalfa….

Redouane Khaled : D’abord, je tiens à féliciter mes coéquipiers, le staff technique et les dirigeants pour cette qualification. C’est une victoire méritée au vu de la prestation du groupe durant cette rencontre qu’on a largement dominée.

Premier match officiel et déjà un succès…

Cette qualification méritée permet d’envisager la suite avec sérénité et confiance, surtout que nous comptons aller loin dans cette compétition, dont beaucoup d’équipes veulent atteindre des tours avancés.

Vous avez été buteur en amical et en coupe, avec, à la clé, un superbe doublé. Votre sentiment ?

Que voulez-vous que je vous dise sinon ma fierté d’avoir contribué à cette qualification au prochain tour. En toute franchise, je n’ai fait que mon devoir d’attaquant. Je ferai de mon mieux pour inscrite d’autres buts à l’avenir, afin de réaliser notre objectif. Une chose est sûre, sans mes coéquipiers, je n’aurais pas marqué.

Comment se présente le championnat pour vous ?

Eh bien, il faut rester concentrés et travailler davantage pour bien le préparer. D’ici la première journée, on sera prêts, Inch’Allah. Vous savez bien que l’O Akbou a retrouvé sa place en Régionale 2 après quelques saisons passées en Honneur Béjaïa. Partant de là, on fera tout pour réaliser une 2e accession de suite, et cette fois en Régionale 1.

Vos ambitions avec le club…

Être au top durant toute la saison. Je ne m’intéresse pas au titre de meilleur buteur. Ce qui m’intéresse plutôt c’est d’aider mon équipe à gagner nos matchs et à apporter de la joie aux Akbouciens.

L’O Akbou jouera le 2e tour face au DRB Kadiria, un club du palier Honneur Bouira. Comment appréhendez-vous cette rencontre ?

Ça reste une rencontre officielle à prendre au sérieux. Dans tous les matchs de coupe, les adversaires, y compris le DRB Kadiria, sont à estimer à leur juste valeur. Cette équipe évolue, certes, en Honneur Bouira, mais on ne doit pas la sous-estimer. Ce sera, d’ailleurs, la meilleure manière de ne pas se faire piéger, et Inch’Allah, la victoire et la qualification seront de notre côté.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche