Mehenni Abderrahmane nouveau coach

Le FC Béjaïa, un club qui évolue dans la Nationale 1, le premier palier du football féminin, a des ambitions pour la nouvelle saison. Pour rappel, ce club avait achevé la saison à la peu enviable 9e place, après avoir récolté 26 points sur les 66 possibles (22 rencontres jouées). Il n’a devancé l’AS Intissar d’Oran (10e avec 12 points) et les deux clubs ayant rétrogradé en Nationale, en l’occurrence l’ESF Oued-Righa de Touggourt et le SMB Touggourt, respectivement, 11e avec 8 points et 12e avec zéro point.

C’est dire que le club présidé par Razik Imloul veut réaliser une bonne saison 2019-2020 et améliorer le classement de l’équipe ou carrément jouer pour une place honorable. Pour atteindre cet objectif, la direction a fait appel à un autre coach. Il s’agit de Mehenni Abderrahmane, dit «Yahi». Un coach qui a déjà travaillé chez les jeunes catégories de l’US Oued Amizour et du MO Béjaïa. Le nouvel homme fort de la barre technique des seniors du FCB est connu pour sa discipline. Avec lui, seul le travail compte. En tout cas Yahi, comme on aime l’appeler dans sa région, est bien parti pour donner une autre dimension au club. C’est du moins ce que la direction souhaite, en lui confiant la barre technique.

Rahib M.