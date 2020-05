Mellal veut prolonger le contrat de Benbot

Le portier kabyle Benbot a joué un très grand rôle dans les bons résultats du club en championnat. Cela lui a valu l’intérêt de plusieurs clubs qui le veulent en prévision du prochain exercice comme l’USMA, le MCA et le Damac saoudien. Cependant, on croit savoir que le président Mellal compte proposer un prolongement de contrat à son gardien numéro 1. Le gardien, quant à lui, ne cache pas son envie de changer d’air et jouer à l’étranger.

Hamenad suit de près le boulot de ses gardiens

L’entraîneur kabyle des gardiens, Omar Hamenad, suit de près le travail de ses gardiens, Benbot et le jeune Hadid en l’occurrence, en cette période de confinement. Le coach des gardiens de la JSK ne veut pas de relâchement et veille à ce que ces derniers restent au top.

Des clubs tunisiens veulent Bensayeh

Selon une source autorisée, l’attaquant kabyle Bensayeh aurait été convoité par plusieurs clubs tunisiens, tels l’Espérance de Tunis. Mais le joueur n’a pas son sort entre ses mains, vu qu’il est encore lié avec la JSK jusqu’en 2022. Tout dépendra donc de Mellal et de sa volonté de garder ou de libérer son attaquant, ce qu’on saura ultérieurement.

