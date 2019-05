«Mission accomplie»

Le coach du FC Tadmaït, Mohamed Merabet dit «Moh Goha», revient dans cet entretien sur le parcours de son équipe en Régionale 2 et parle de son avenir à la barre technique.

La Dépêche de Kabylie : Le FC Tadmaït a réussi à se maintenir en Régionale 2. Un commentaire ?

Mohamed Merabet : Tout à fait. On a atteint notre objectif, en sauvant le FC Tadmaït de la relégation. Tout s’est joué lors de la dernière journée. Nos efforts ne sont pas partis en fumée, car nous avons été récompensés pour le travail accompli. Les joueurs ont été à la hauteur et ont répondu aux grandes attentes de la famille sportive du FCT, avec ce sauvetage en fin de saison.

Mais il n’a pas été facile de réaliser ce maintien…

C’est clair que cela n’a pas été facile pour nous, sachant que les huit équipes se sont livrées une bataille sans merci. Mais c’était mérité pour nous, car mes joueurs se sont battus corps et âme pour sauver l’équipe du purgatoire. Le dernier match face à l’ES Draâ El Mizan a été celui du maintien. On a d’ailleurs terminé le Championnat de la Régionale II à la 11e place.

Peut-on dire que c’est l’effet Merabet ?

Que voulez-vous que je vous dise. J’ai trouvé l’équipe à la fin de la phase aller dans un état comateux. Je ne fustige pas l’ancien coach, qui est à mes yeux quelqu’un de compétent, mais les choses n’ont pas évolué dans le bon sens avec le groupe. J’ai trouvé un groupe disloqué et sans âme et j’ai dû mettre investir beaucoup de temps pour redonner aux joueurs la confiance et la joie de jouer. J’ai beaucoup travaillé les côtés psychologique et tactique. Par la suite, les résultats ont suivi et le FC Tadmaït a réussi une remontée au classement. Au final, ce maintien amplement mérité. Donc, je n’ai fait que mon travail et accompli la mission que la direction m’a confiée.

Allez-vous continuer votre aventure avec le FCT ?

Je poursuivrai l’aventure avec le FC Tadmaït avec plaisir, car c’est chez moi. Je veux finir le travail que j’ai commencé, car je pense qu’on a les moyens de faire du FC Tadmaït un club plus ambitieux, qui gravira davantage les échelons et réussira d’autres accessions aux paliers supérieurs. Il suffit juste de réunir plus de moyens financiers. Le FCT renouera alors à nouveau avec les accessions.

Entretien réalisé par Massi Boufatis