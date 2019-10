Mission difficile pour le FC Béjaïa

L’attraction de cette 3e journée a lieu au stade Opow de Relizane, où l’Affak local reçoit le leader, le FC Constantine. Ce dernier a réalisé un sans-faute avec deux victoires de suite et s’est installé à la 1re place avec 6 points grâce à la meilleure différence de buts (+18) par rapport à l’AS Sûreté nationale (+9) et au FC Béjaïa (+5). A cet effet, il compte rester sur sa lancée mais il a en face une équipe qui veut rester invincible, après le nul de la 1re journée, en déplacement, et un succès à domicile, lors de la 2e. Concernant les clubs de la wilaya de Béjaïa, le FCB que préside Razik Imloul se déplace dans la capitale pour en découdre avec l’ASE Alger-Centre dans une rencontre où les filles d’Abderrahmane Mehenni auront du mal à garder leur invincibilité, après deux succès en autant de matchs (deux journées disputées).

Les Béjaouies devraient donc faire attention, si elles ne veulent pas revenir bredouilles. De son côté, l’équipe d’Amizour, l’ESFA, aura l’occasion de se racheter des deux premiers revers de la saison, en cherchant ses premiers points face à une équipe de l’AS Intissar d’Oran qui ferme la marche du classement car la différence de buts lui est défavorable, à savoir un -16. Une aubaine donc pour les protégées de Nadia Belala de prendre le gain de la rencontre et d’enfoncer par la même occasion les Oranaises. L’autre club de la vallée de la Soummam, le CF Akbou, joue avec l’autre club de la coquette ville de la capitale de l’Ouest, l’AS Oran-Centre. Un club qui n’a pas encore goûté à la victoire, perdant ses deux premières rencontres de la saison, et qui voudrait bien se racheter. Ce qui fait que les filles de Djamel Hamidouche doivent faire attention, si elles veulent rester collées au groupe de tête. Enfin, les rencontres JF Khroub – AR Guelma et MZ Biskra – AS Sûreté nationale semblent à la portée des deux équipes du Khroub et de l’ASSN.

